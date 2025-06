Caio Cerqueira e Luan Alencar emocionam ao contar como o amor deles mudou famílias

Em entrevista à CARAS Brasil, casal de influenciadores Caio Cerqueira e Luan Alencar contam história de vida

Juntos, eles somam quase 10 milhões de seguidores apaixonados por cada passo que dão no Instagram e no TikTok. O romance de Caio Cerqueira (24) e Luan Alencar (20) realmente parece um conto de fadas. Depois de se conhecerem no reality O Rancho do Maia, os jovens não se desgrudaram mais e já rodaram o mundo lado a lado, sempre sob o olhar atento dos fãs.

“Muitos se identificam com a gente, falam que saíram da depressão nos vendo. Se descobriram também, por conta da nossa história. Tinham medo de se assumir para a família, amigos, pais. Nossa história, do jeito que foi, a galera abraçou. A gente ama muito esse carinho e faz de tudo para dar atenção”, festeja Caio, que viveu dias românticos com o eleito na Ilha de CARAS by GAV Resorts.

“Eu acho muito legal por ser um público muito diverso que nos acompanha. Vai desde crianças e adolescentes até idosos. É muito bom ver que furamos a bolha e conseguimos estar em vários ambientes”, completa Luan.

O casal ainda se habitua com o furor que causa por onde passa. Caio e Luan se lembram de não conseguirem sair de dentro de um carro ao serem recebidos por um grupo fervoroso de fãs ou quando seguidores acamparam em um aeroporto para poder encontrá-los logo que desembarcassem, ainda durante a madrugada.

“Ainda estou me acostumando com toda essa nova realidade. Ficamos em choque com algumas situações. Tudo tem seus prós e contras, mas nós só estamos aqui graças a essas pessoas. Somos muito gratos. Registramos cada passo nosso como um diário. A gente está chegando a lugares que nunca tinha imaginado antes”, conta Luan.

“Eu amo essa atenção porque nunca me sinto sozinho. Em um ano, já conquistamos tantas coisas e ainda vem mais coisa boa por aí. Nossos fãs estão sempre com a gente, então, não temos aquela sensação solitária quando viajamos. Os presentes e lembranças que ganhamos, guardamos tudo. Lemos todas as cartinhas que recebemos. Nem faço ideia de como retribuir tanto amor”, confessa Caio, emocionado.

O sucesso de um casal gay também abre portas para novas discussões. Caio e Luan se sentem realizados ao perceber como conseguiram transformar a cabeça de tantas pessoas ao redor deles e, principalmente, dos seguidores, que se abriram para aceitar melhor as diferenças.

“Eu sinto que é uma representatividade muito grande. Nunca vou esquecer quando a gente foi para Campinas e conversamos com uma mãe, seguidora nossa, ao lado da filha. Essa mãe sempre teve a mente mais tradicional, sempre pensou de uma forma diferente, não aceitava nada. A filha nem tinha coragem de contar que era bi. Quando conversamos com elas, a mãe passou a aceitar melhor a filha”, relembra Luan.

“A minha própria avó também tinha uma mente mais fechada. Pensei que ela nunca fosse me aceitar. E, hoje em dia, a gente vive em família, ela ama o Caio e a família dele me ama também. Todo mundo se ama. Isso é muito legal, né? Porque realmente estamos desafiando limites e atingindo outros lugares”, festeja o jovem.

O sonho dos dois é continuar inspirando outras pessoas por um mundo mais inclusivo. “Minha cidade natal é bem pequena. Todo mundo de lá nos abraçou, todo mundo ama a gente! Sinto que foi uma coisa muito boa para a comunidade LGBTQIPAN+ porque a gente quebrou barreiras, mudou os pensamentos de pessoas que eram homofóbicas. Hoje em dia, elas conseguem olhar de uma forma diferente, conseguem enxergar que existe amor independentemente do sexo ou gênero. Me sinto feliz em passar essa mensagem”, conclui Caio, animado com o futuro.

