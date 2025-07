30 anos de Marília Mendonça; Prime Vídeo anuncia série sobre legado da cantora

Marília Mendonça redefiniu o sertanejo e é considerada símbolo de empoderamento feminino no gênero mesmo após sua morte; Saiba mais sobre o anúncio

Neste dia 22 de junho, Marília Mendonça completaria 30 anos. Cantora renomada do ‘feminejo’ – ou sertanejo feminino –, faleceu em um acidente aéreo em novembro de 2021, quando viajava até Minas Gerais para um show.

Aos 26 anos, deixou para trás uma carreira curta, mas com um legado gigantesco que transformou a música brasileira. Marília se tornou um ícone de empoderamento feminino no sertanejo e redefiniu padrões do gênero musical brasileiro trazendo novas temáticas e uma sensibilidade nunca vista antes no nicho.

A artista ganhou o coração do público com letras emotivas e identificáveis, criando conexão com aqueles que escutam sua música. Sua posição no sertanejo trouxe o ponto de vista de uma mulher que, apesar de sofrer, não se submete ao coração partido por um homem. Ao lado de cantoras como Maiara & Maraisa e Naiara Azevedo, ela abriu espaço para que as mulheres tivessem visibilidade em um campo majoritariamente masculino.

Série Documental

O Prime Video revelou nesta segunda-feira (21) que uma série documental dedicada à vida e ao legado de Marília Mendonça está em fase de produção. O projeto irá explorar a trajetória da artista desde sua infância em Cristianópolis, Goiás, até alcançar o status de artista feminina mais ouvida no Brasil.

As gravações estão marcadas para começar em setembro na capital goiana, lugar de grande significado para a carreira da cantora. Um grande acervo de arquivos pessoais será utilizado na série em conjunto de entrevistas com familiares, amigos e pessoas que trabalharam com ela ao longo de sua carreira.

Apesar de a série ainda não possuir um título definido e divulgado ao público, o streaming anunciou que o roteiro será escrito por Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis. Já a direção do projeto está sob responsabilidade de Susanna Lira e a produção será feita pela Kromaki e Chatrone.