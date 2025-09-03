Gaby Spanic, de A Usurpadora, em A Fazenda? Astróloga revela: 'Aventura'

A atriz que deu vida a Paulina e Paola Bracho em A Usurpadora, Gaby Spanic, pode estar em A Fazenda; Vanessa Alvaiz, astróloga, fez uma previsão

Gaby Spanic se eternizou como Paola e Paulina Bracho em A Usurpadora. A atriz venezuelana de 51 anos é um dos nomes mais quentes para estar no reality A Fazenda. Ela chegou a mudar de visual recentemente, esteve no Brasil com uma turnê para fãs e confirmou para Gabriel Vaquer, do F5, que foi convidada. Não seria inusitado: ela já participou de outros realitys fora daqui e sua assessoria chegou a dizer que "há um contrato em negociação". A astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz conversou com a CARAS Brasil e falou sobre a possibilidade dela integrar o elenco.

Fazendeira?

Na avaliação da numeróloga, Spanic pode vir aí como uma participante. Alvaiz explica: "Ela está no ano 3 dela, o ano de comunicação e expressão até dia 10 de dezembro. Pode ser que sim! Esse ano tem uma vibração bem gostosa sobre comunicar, autoexpressão, movimento e exposição da imagem. 'A Fazenda' começa antes do ano acabar, então pode ser, sim, que ela venha como uma participante do reality. Ela é uma sagitariana com a lua em gêmeos, ou seja, louca para uma aventura por troca de informação e comunicação."

Astrologicamente, Vanessa pontua: "A lua dela é muito comunicativa e ela está sempre em busca de novidades, buscando autoconhecimento por meio da arte. Ela tem Vênus em aquário, muito mística também. Ela também tem esse número 3 no nome, tem a comunicação forte, mas vem de um 12 que é o numeral da vítima. A Gaby nasceu dia 10, que representa a roda da fortuna. É bom, mas tem horas que está em cima e tem horas que está embaixo. Este 10 pede muito que ela tenha um poder mental. Ela que manda, mas precisa estar muito certa do que ela quer pra conseguir alcançar."

Por fim, a especialista fala sobre a missão da atriz na Terra e, curiosamente, tem um pouco de alinhamento com as questões que envolvem parte dos realitys shows: a convivência. Alvaiz finaliza: "A palavra missão é linda, mas é sempre bom lembrar que significa um desafio. A dela é a 6: ela veio para conviver, reunir e amar. Seja família, amigos. Eu percebo que isso também é forte pra ela. No nome dela ela tem já a ausência do 6, que é alguma questão com família, com vivência. Ela tem a ausência do 4 e do 8, que também tem uma questão de ordem, disciplina. Ela precisa pôr o pé no chão e se organizar."

