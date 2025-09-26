Expulso? Record toma decisão sobre Dudu Camargo após cena com bezerro

Depois do público de A Fazenda 17, da Record, pedir a expulsão de Dudu Camargo após cena com bezerro, a emissora esclarece o que aconteceu

O apresentador Dudu Camargo deu o que falar na internet nesta quinta-feira, 25, por causa de uma cena com um bezerro no reality show A Fazenda 17, da Record. Isso porque o público achou que ele teria lidado de forma inadequada com o animal e os pedidos de expulsão chamaram a atenção nas redes sociais. Porém, a emissora tomou uma decisão e explicou o gesto dele.

Tudo começou quando Dudu Camargo, que é o fazendeiro, precisou ajudar no trato das vacas nesta manhã. Ao retirar o bezerro de perto da vaca, ele puxou o animal com uma corda e precisou fazer força para afastá-lo. A cena causou estranhamento no público, que pediu a expulsão dele pela forma como puxou o animal.

No entanto, a Record optou por não expulsá-lo já que considerou que o gesto dele não causou nada de negativo no bezerro. Durante o programa ao vivo desta noite, a apresentadora Adriane Galisteu informou que a zootecnista de A Fazenda avaliou a cena e considerou como algo comum nas fazendas.

“Vocês viram essa cena do Dudu lidando com o bezerro, né? A gente pode até achar meio estranho a forma que ele conduziu o bichinho. Mas a real é que ele não fez nada de errado. E quem está falando isso não sou eu, é a nossa zootecnista Fernanda Mannelli”, disse Galisteu.

Então, a zootecnista confirmou: “Em relação a esse procedimento que o Dudu fez da retirada do bezerro, ele não compromete a integridade física do animal. É um procedimento muito comum e realizado com muita frequência nas fazendas”.

É análise técnica! 🐄 Nossa zootecnista, Fernanda Mannelli, deu o papo sobre a condução de Dudu Camargo com o bezerro#EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/AK8U5owiKN — A Fazenda (@afazendarecord) September 26, 2025

Quem é Dudu Camargo?

“Jornalista e apresentador de 27 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP). Ganhou fama ao se tornar âncora de telejornais no SBT, sendo um dos mais jovens da televisão brasileira. Sua carreira começou cedo como modelo e ator, e hoje coleciona polêmicas e participações em programas de TV”, informou a assessoria de imprensa da Record.

