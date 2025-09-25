A Fazenda 17: Público pede expulsão de Dudu Camargo; entenda o motivo

Na manhã desta quinta-feira, 25, o apresentador Dudu Camargo causou revolta nos espectadores de A Fazenda 17. O participante puxou um bezerro por uma corda e o ato chamou a atenção dos fãs do programa, que pediram a expulsão do comunicador. De acordo com o público, o peão poderia ter machucado o animal.

As câmeras do programa registraram o momento em que o peão tentava ordenhar uma das vacas. Com a ajuda de uma corda, Dudu puxou de forma exagerada um bezerro que estava se amamentando no momento. “Calma, Dudu! Dudu, não pode ser assim! Devagar! Tem que ser com carinho, tem que conduzir ele”, alertou Gabily que acompanhava o participante.

Nas redes sociais, os internautas se revoltaram com a atitude do peão e alegaram que o apresentador puxou o animal com muita força. Alguns fãs do reality da Record pediram pela expulsão do famoso por maus-tratos aos animais. “Quem maltrata animal já mostra o caráter da pessoa. Esse Dudu é um lixo humano”, escreveu um usuário. “Deveria tomar um esporro ao vivo para baixar um pouco a bola”, comentou outro.

Outros internautas acharam que o pedido de expulsão foi uma medida extrema e saíram em defesa do famoso. “Dudu tá aprendendo, coitado”, disse um seguidor. “Se tivesse machucado a produção, teria chamado a atenção dele”, afirmou uma fã.

Pessoas se revoltam com decisão de Dudu Camargo

Na noite de ontem, o apresentador recebeu o título de Fazendeiro da Semana e designou Carol Lekker para a função de cuidar das vacas e búfalos. Porém, a peoa se recusou a realizar as tarefas, já que não queria dividir a função com Rayane Figliuzzi. A decisão gerou uma discussão acalorada entre os participantes.

“Eu coloquei pessoas qualificadas para fazer [as tarefas] e eu não precisar trabalhar, você vai em uma estratégia errada. Você está fazendo de sacanagem”, protestou Rayane. “Não é sacanagem, é desafio para todos nós. Você era fazendeira”, defendeu Dudu.

“Cuidado, que semana que vem pode ser eu [fazendeira]. Aí eu pego bem pesado com você. Não vou deixar os bichinhos passando necessidade por causa da sua criancice. Você está sendo criança”, continuou a namorada de Belo. “Isso não é motivo para brigar, não”, disse o apresentador.

