Adriane Galisteu comenta possíveis participantes de A Fazenda 17

Apresentadora Adriane Galisteu participou de podcast e falou sobre nomes cotados e suposta lista de participantes que vazou na web

Faltando poucos dias para a estreia de A Fazenda 17, marcada para 15 de setembro, os rumores sobre os participantes estão movimentando as redes sociais. Nesta quinta-feira, 4, Adriane Galisteu participou do podcast Aquecendo o Feno, comandado por Lucas Selfie, e deu sua opinião sobre alguns dos nomes cotados para integrar o elenco do reality rural da Record.

Durante o bate-papo, a apresentadora comentou de forma bem-humorada os nomes revelados pelo portal LeoDias e outros que circulam nas redes. Sobre MC Melody, um dos nomes mais falados, ela brincou: “Essa daí eu gosto. Será que ela vai cantar?”.

Já ao ver a imagem de Alexandre Frota, Galisteu reagiu surpresa: “Ele deu uma pista que eu acho que pode ir, porque quando acabou o ‘Power’, ele mandou uma mensagem”, disse Selfie.

A apresentadora também comentou sobre Gabriela Spanic, atriz venezuelana conhecida por viver Paola Bracho na novela A Usurpadora: “Olha ela! Ela é usurpadora mesmo, né?”. Segundo Lucas Selfie, a artista teria se envolvido em polêmicas em outros realities internacionais: “Dizem que nos realitys que ela fez fora, ela saiu cancelada. Então, causou”.

Outro nome que chamou atenção foi o de João Augusto Liberato, filho do saudoso apresentador Gugu Liberato. Ao ver a foto do jovem, Galisteu refletiu: “Olha ele aí! Será? O pai era desprovido de tabus. Era um cara que se jogava”.

A lista completa e o suspense da Record

Embora a Record mantenha a lista oficial em segredo até a estreia, uma relação com 24 possíveis participantes ganhou força nas redes sociais. Entre os nomes mais comentados estão MC Guimê, Rafael Cardoso, Pepita, Camila Loures, Fefito, Jesus Luz e Edilson Capetinha.

Apesar da expectativa, o diretor do reality, Rodrigo Carelli, afirmou que nem todos os nomes vazados estão confirmados e revelou que dois ou três participantes sequer foram mencionados em rumores, prometendo causar grande impacto quando revelados.

