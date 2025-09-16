Adriane Galisteu aposta em look icônico para estreia de A Fazenda 17

Adriane Galisteu surge com vestido de franjas de cristais e chapéu de espelhos para comandar a estreia de A Fazenda 17, da Record

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou no look para a estreia do reality show A Fazenda 17, da Record. Na noite desta segunda-feira, 15, ela comandou o início da nova temporada com a revelação da lista oficial de participantes e apostou em um vestido icônico.

Ela surgiu com um vestido de franjas de cristais, chapéu de espelhos e mix de anéis em um look radiante. “A moda virou um momento esperado pelo público. Nesta edição, vou misturar peças urbanas, como a camisa polo, ao universo country, sempre com meu toque fashion”, disse ela, que está no comando de sua quinta temporada do reality show.

A nova temporada de A Fazenda é exibida de segunda a sábado após a série Reis O Pecado e, aos domingos, depois do Domingo Espetacular.

Adriane Galisteu realizou sonho no The Town

A apresentadora Adriane Galisteu viveu um momento inesquecível nos bastidores do festival The Town, em São Paulo, no último sábado, 13. Ela foi ao evento para prestigiar o show de Lionel Richie e ficou encantada com a personalidade do artista.

A estrela contou que é fã dele há muito tempo e só agora teve a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente. Com isso, ela estava com medo sobre como seria o encontro, mas ficou impressionada com a simpatia dele.

“Gente! O que foi o show do Lionel Richie ontem? Eu fiquei tão louca! Como eu amei, eu amei! Sabe o que eu mais amei? Quando a gente gosta muito de alguém, dá muito medo de conhecer esse alguém e não ser tão legal quando a gente imaginava. E eu sempre gostei muito dele. Eu tinha muito medo de conhecê-lo e, de repente, achar que ele não foi tão legal, que não é tão simpático quanto na minha cabeça eu imaginei que ele fosse. Ele foi tão simpático! Ele foi tão legal! Que eu fiquei ainda mais apaixonada por ele. Faz tanta diferença quando a gente gosta de um artista e ele nos surpreende ainda mais. Eu fiquei muito feliz”, afirmou ela.

