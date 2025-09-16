Início » A Fazenda » A Fazenda 17: Lista oficial! Conheça os participantes do reality show
A Fazenda 17: Lista oficial! Conheça os participantes do reality show

Record divulga a lista oficial dos participantes de A Fazenda 17 no dia da estreia do reality show. Veja quem está na sede

Participantes de A Fazenda 17
Participantes de A Fazenda 17

Na noite desta segunda-feira, 15, os telespectadores conheceram os novos peões de A Fazenda, da Record. A 17ª edição começou com a divulgação da lista oficial de participantes.

O elenco de A Fazenda 17 conta com vários ex-namorados de famosos, personalidades da TV, uma estrela internacional, ex-participantes de reality show e muito mais.

O programa conta com 26 participantes no início do jogo, sendo que 2 são infiltrados e ficam apenas na primeira semana do jogo.

A nova temporada é comandada pela apresentadora Adriane Galisteu e com direção de Rodrigo Carelli.

Saiba quem está em A Fazenda 17:

Matheus Martins - Foto: Divulgação / Record
Will Guimarães - Foto: Divulgação / Record
Creo Kellab - Foto: Divulgação / Record
Maria Caporusso - Foto: Divulgação / Record
Guilherme Boury - Foto: Divulgação / Record
Saory Cardoso - Foto: Divulgação / Record
Gabily - Foto: Divulgação / Record
Fernando Sampaio - Foto: Divulgação / Record
Renata Müller - Foto: Divulgação / Record
Walério Araújo - Foto: Divulgação / Record
Carol Lekker - Foto: Divulgação / Record
Wallas Arrais - Foto: Divulgação / Record
Tâmires Assis - Foto: Divulgação / Record
Fabiano Moraes - Foto: Divulgação / Record
Yoná Sousa - Foto: Divulgação / Record
Rayane Figliuzzi - Foto: Divulgação / Record
Shia Phoenix - Foto: Divulgação / Record
Dudu Camargo - Foto: Divulgação / Record
Martina Sanzi - Foto: Divulgação / Record
Luiz Mesquita - Foto: Divulgação / Record
Nizam Hayek - Foto: Divulgação / Record
Toninho Tornado - Foto: Divulgação / Record
Gaby Spanic - Foto: Divulgação / Record
Michelle Barros - Foto: Divulgação / Record
Kathy Maravilha - Foto: Divulgação / Record
Duda Wendling - Foto: Divulgação / Record
Nova dinâmica em A Fazenda 17: Os infiltrados

O reality show A Fazenda 17, da Record, estreia na próxima segunda-feira, 15, e o público vai conferir uma nova dinâmica no confinamento: Os infiltrados. Durante a coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 11, o diretor Rodrigo Carelli contou detalhes sobre como será o jogo dos participantes infiltrados.

Para começar, o diretor destacou que o reality show começa com 26 participantes, sendo que são 24 peões oficiais e 2 infiltrados. Os dois infiltrados são um homem e uma mulher, que não sabem da existência um do outro e vão ficar confinados na primeira semana do jogo.

“Vão entrar 26 participantes. 24 participantes e 2 infiltrados, um homem e uma mulher. Esses dois estão confinados no hotel como os outros 24. Na segunda-feira, eles entram normalmente e vão se conhecer. Ontem à noite, eles foram brifados de tudo o que vai acontecer e como vai acontecer. E cada um foi brifado que só ele ou ela é o infiltrado, ou seja, acredita que só um é o infiltrado”, disse o diretor.

Ele ainda contou que o infiltrado terá missões ao longo do confinamento para cumprir. Eles vão receber comandos individuais de atividades que precisam exercer e a produção promete que serão atividades estranhas. “Vai ser engraçado, coisas bizarras. Se não fizer, cada um perde 5 mil reais do prêmio de 50 mil caso vençam”, disse ele.

O prêmio é de R$ 50 mil caso o infiltrado não seja descoberto pelos outros participantes. “Na terça-feira seguinte, na formação da roça, cada um dos participantes vai votar em quem acha que é o infiltrado, que não é o participante oficial de A Fazenda. Se cinco pessoas ou mais acertarem, essas pessoas vão dividir 50 mil reais. Se menos de 5 pessoas acertarem, o infiltrado ganha o prêmio de 50 mil reais. Isso vai acontecer para os dois infiltrados”, afirmou.

Além disso, os infiltrados saem do confinamento depois de uma semana e ficam como ‘reservas’ do reality show para o caso de alguém desistir do jogo ao longo da temporada. “Ganhando ou não ganhando o prêmio, os dois vão ser os stand-by da temporada. Eles vão ter convivido por uma semana com os infiltrados. Se alguém pedir para sair ou acontecer alguma coisa, eles vão saber quem entra no lugar deles”, afirmou.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

