A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi se torna a primeira fazendeira da temporada
Na noite desta quinta-feira, 17, três peoas disputaram o tão desejado chapéu de fazendeira em prova que exigiu pontaria
Na noite desta quinta-feira, 17, os telespectadores do reality show A Fazenda 17, da Record, conheceram a primeira fazendeira da temporada. A Prova do Fazendeiro foi uma disputa que exigiu pontaria.
Antes da prova, Renata Müller, Michelle Barros, Saori Cardoso e Rayane Figliuzzi foram alvos de uma votação na sede do programa, já que apenas 3 delas poderiam ir para a Prova do Fazendeiro. Saori Cardoso recebeu o maior número de votos e foi vetada da dinâmica. Assim, apenas Renata, Michelle e Rayane desceram para o local de provas.
Na Prova do Fazendeiro, as peoas tiveram que ter pontaria. A missão delas era arremessar uma bola na direção de celeiros feitos de blocos e derrubar as peças das adversárias. A campeã foi quem terminou a prova com alguma peça restante do celeiro.
Desse modo, a vencedora da prova foi Rayane Figliuzzi. Dona do chapéu de fazendeira, ela terá que indicar um peão direto para a roça na próxima terça-feira, 23.
Vale lembrar que o reality show A Fazenda 17 estreou no dia 15 de setembro sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. A nova temporada tem 26 participantes, sendo que dois são infiltrados e vão sair na próxima semana.
RAYANE É A FAZENDEIRA DA SEMANA! #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/D1czqruore
— A Fazenda (@afazendarecord) September 18, 2025
Relembre todos os vencedores do reality show A Fazenda:
- A Fazenda 1 (2009): Dado Dolabella
- A Fazenda 2 (2009): Karina Bacchi
- A Fazenda 3 (2010): Daniel Bueno
- A Fazenda 4 (2011): Joana Machado
- A Fazenda 5 (2012): Viviane Araújo
- A Fazenda 6 (2013): Bárbara Evans
- A Fazenda 7 (2014): DH Silveira
- A Fazenda 8 (2015): Douglas Sampaio
- A Fazenda 9 (2017): Flávia Viana
- A Fazenda 10 (2018): Rafael Ilha
- A Fazenda 11 (2019): Lucas Viana
- A Fazenda 12 (2020): Jojo Todynho
- A Fazenda 13 (2021): Rico Melquiades
- A Fazenda 14 (2022): Bárbara Borges
- A Fazenda 15 (2023): Jaquelline Grohalski
- A Fazenda 16 (2024): Sacha Bali
