A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi se torna a primeira fazendeira da temporada

Na noite desta quinta-feira, 17, os telespectadores do reality show A Fazenda 17, da Record, conheceram a primeira fazendeira da temporada. A Prova do Fazendeiro foi uma disputa que exigiu pontaria.

Antes da prova, Renata Müller, Michelle Barros, Saori Cardoso e Rayane Figliuzzi foram alvos de uma votação na sede do programa, já que apenas 3 delas poderiam ir para a Prova do Fazendeiro. Saori Cardoso recebeu o maior número de votos e foi vetada da dinâmica. Assim, apenas Renata, Michelle e Rayane desceram para o local de provas.

Na Prova do Fazendeiro, as peoas tiveram que ter pontaria. A missão delas era arremessar uma bola na direção de celeiros feitos de blocos e derrubar as peças das adversárias. A campeã foi quem terminou a prova com alguma peça restante do celeiro.

Desse modo, a vencedora da prova foi Rayane Figliuzzi. Dona do chapéu de fazendeira, ela terá que indicar um peão direto para a roça na próxima terça-feira, 23.

Vale lembrar que o reality show A Fazenda 17 estreou no dia 15 de setembro sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. A nova temporada tem 26 participantes, sendo que dois são infiltrados e vão sair na próxima semana.

Relembre todos os vencedores do reality show A Fazenda:

A Fazenda 1 (2009): Dado Dolabella

A Fazenda 2 (2009): Karina Bacchi

A Fazenda 3 (2010): Daniel Bueno

A Fazenda 4 (2011): Joana Machado

A Fazenda 5 (2012): Viviane Araújo

A Fazenda 6 (2013): Bárbara Evans

A Fazenda 7 (2014): DH Silveira

A Fazenda 8 (2015): Douglas Sampaio

A Fazenda 9 (2017): Flávia Viana

A Fazenda 10 (2018): Rafael Ilha

A Fazenda 11 (2019): Lucas Viana

A Fazenda 12 (2020): Jojo Todynho

A Fazenda 13 (2021): Rico Melquiades

A Fazenda 14 (2022): Bárbara Borges

A Fazenda 15 (2023): Jaquelline Grohalski

A Fazenda 16 (2024): Sacha Bali

