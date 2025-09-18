Início » A Fazenda » A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi se torna a primeira fazendeira da temporada
A Fazenda / Prova

A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi se torna a primeira fazendeira da temporada

Na noite desta quinta-feira, 17, três peoas disputaram o tão desejado chapéu de fazendeira em prova que exigiu pontaria

Por Priscilla Comoti
Rayane Figliuzi é a nova fazendeira de A Fazenda 17 - Foto: Reprodução / Recordplus
Na noite desta quinta-feira, 17, os telespectadores do reality show A Fazenda 17, da Record, conheceram a primeira fazendeira da temporada. A Prova do Fazendeiro foi uma disputa que exigiu pontaria.

Antes da prova, Renata Müller, Michelle Barros, Saori Cardoso e Rayane Figliuzzi foram alvos de uma votação na sede do programa, já que apenas 3 delas poderiam ir para a Prova do Fazendeiro. Saori Cardoso recebeu o maior número de votos e foi vetada da dinâmica. Assim, apenas Renata, Michelle e Rayane desceram para o local de provas.

Na Prova do Fazendeiro, as peoas tiveram que ter pontaria. A missão delas era arremessar uma bola na direção de celeiros feitos de blocos e derrubar as peças das adversárias. A campeã foi quem terminou a prova com alguma peça restante do celeiro.

Desse modo, a vencedora da prova foi Rayane Figliuzzi. Dona do chapéu de fazendeira, ela terá que indicar um peão direto para a roça na próxima terça-feira, 23.

Vale lembrar que o reality show A Fazenda 17 estreou no dia 15 de setembro sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. A nova temporada tem 26 participantes, sendo que dois são infiltrados e vão sair na próxima semana.

Primiera prova do fazendeiro de A Fazenda 17 - Foto: Reprodução / Recordplus
Relembre todos os vencedores do reality show A Fazenda:

  • A Fazenda 1 (2009): Dado Dolabella
  • A Fazenda 2 (2009): Karina Bacchi
  • A Fazenda 3 (2010): Daniel Bueno
  • A Fazenda 4 (2011): Joana Machado
  • A Fazenda 5 (2012): Viviane Araújo
  • A Fazenda 6 (2013): Bárbara Evans
  • A Fazenda 7 (2014): DH Silveira
  • A Fazenda 8 (2015): Douglas Sampaio
  • A Fazenda 9 (2017): Flávia Viana
  • A Fazenda 10 (2018): Rafael Ilha
  • A Fazenda 11 (2019): Lucas Viana
  • A Fazenda 12 (2020): Jojo Todynho
  • A Fazenda 13 (2021): Rico Melquiades
  • A Fazenda 14 (2022): Bárbara Borges
  • A Fazenda 15 (2023): Jaquelline Grohalski
  • A Fazenda 16 (2024): Sacha Bali

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

