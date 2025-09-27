A Fazenda 17: Matheus e Duda trocam primeiro beijo durante festa

Primeiro beijo de A Fazenda 17 rolou em segredo durante a madrugada; noite ainda teve discussões, punição e novos casais se formando

Durante a segunda festa do reality rural da Record, realizada na madrugada desta sexta-feira, 26, Matheus Martins e Duda Wendling protagonizaram o primeiro beijo da nova temporada de A Fazenda.

A aproximação do casal já vinha se desenhando desde a primeira festa, quando o flerte entre eles chamou a atenção. Antes do beijo, Duda recusou uma investida de Luiz Mesquita e deixou claro que a relação entre eles era apenas amizade. Pouco tempo depois, ela foi até a casa da árvore com Matheus, onde se beijaram ainda na entrada do espaço.

Dentro do local, os dois trocaram novos beijos, mas a atriz fez questão de pedir sigilo ao colega de confinamento. “Ninguém pode saber disso”, pediu Duda. Mais tarde, ao ser questionada por outras participantes, ela negou o envolvimento. “Não. Não fiquei com ele. Juro por Deus”, afirmou.

Matheus, por sua vez, manteve a discrição. “Você não ficou com ninguém, né?”, perguntou uma peoa. “Eu queria, mas não fiquei”, respondeu o ex-infiltrado, tentando disfarçar a aproximação.

Outros destaques da festa

A noite também rendeu outras movimentações entre os peões. Dudu Camargo e Saory Cardoso se aproximaram e chegaram a dormir juntos após dançarem na festa. “Você não quis dormir comigo… Tá com medo?”, provocou o apresentador. “Tenho medo, não”, rebateu ela.

Carolina Lekker tentou assumir o papel de cupido entre Will Guimarães e Kathy Maravilha, mas a peoa preferiu focar no jogo. Ao lado de Tamires Assis, Kathy comentou sobre a estratégia de se manter em silêncio diante das provocações.

A madrugada ainda contou com brincadeiras e desentendimentos. Carol iniciou uma guerra de almofadas, mas Maria Caporusso não gostou e reclamou. Já Nizam discutiu com a ex-infiltrada por causa da bagunça no quarto.

Além disso, Duda voltou a ser alvo de críticas ao receber um alerta de punição por cochichar com Matheus debaixo do edredom. Walério Araújo reclamou da atitude da atriz, que preferiu encerrar o assunto.

