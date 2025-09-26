A Fazenda 17: Gabily é a primeira eliminada da temporada

Depois de enfrentar Fabiano e Carol Lekker na primeira roça de A Fazenda 17, da Record, Gabily deixa o confinamento apenas alguns dias após escolher seguir no confinamento

Na noite desta quinta-feira, 25, o público de A Fazenda 17, da Record, descobriu quem é o primeiro eliminado da temporada. O jogo chegou ao fim para Gabily, que perdeu a primeira roça contra Carol Lekker e Fabiano.

A peoa deixou o confinamento ao receber apenas 26,95% dos votos do público na votação do paredão. Assim que recebeu a notícia da eliminação, ela chorou no palco. “Não vou conseguir falar agora, desculpa”, disse ela.

Ao justificar a saída dela, a apresentadora Adriane Galisteu disse que ela se colocou na roça ao pedir para sobrar no Resta Um, que é uma das dinâmicas da votação. “Você vai entender aqui fora que isso é um grande jogo, que vocês não tem laços de amizade, de relacionamento, é um jogo individual”, afirmou ela.

Equipe fala sobre fim da participação dela

Logo depois do anúncio da saída de Gabily de A Fazenda 17, a equipe dela fez um texto nas redes sociais para lamentar a eliminação tão cedo no jogo.

“Infelizmente não deu família! A Fazenda pode ter acabado pra Gabily, mas a história dela só começou. Teve entrega, teve coragem, teve verdade e é isso que fica. Obrigada a cada voto, a toda a noite no mutirão e a cada carinho, seguimos daqui pra frente ainda mais fortes. Para Sempre #TeamGabily”, informaram.

Quem é Gabily?

“Carioca de São João de Meriti (RJ), Gabily tem 29 anos e hoje mora em São Paulo. Cantora e empresária, começou a carreira cantando em igrejas e ganhou projeção nacional com hits de funk e participação em realities como “De Férias com o Ex”. Também esteve nas manchetes ao ter um romance com Neymar”, informou a assessoria de imprensa da Record.

