A Fazenda 17: Dudu Camargo articula votos para eliminar ‘plantas’ do jogo

Dudu Camargo decidiu deixar claro para alguns colegas de confinamento que está determinado a colocar as plantas na primeira roça de A Fazenda 17. Na madrugada deste domingo, 21, o ex-jornalista do SBT articulou alguns planos e até tentou convencer outros peões a votarem em Maria Caporusso na votação que vai acontecer na próxima terça-feira, 23.

Para o apresentador, a ex-participante do Casamento às Cegas é fraca, por isso, tem grandes chances de não receber o apoio do público. “Na votação geral, a pessoa não pode chegar assim me falar: ‘Tive um embate com a Renata, então minha inimiga é ela, eu vou votar nela e vou mandar pra roça.’ E usou um voto só e depende da maioria. Mas não basta combinar só contra minha inimiga, porque às vezes minha inimiga é forte. O importante é botar alguém fraco. E quem tem menos probabilidade de voltar de uma roça é uma planta”, disse ele durante uma conversa com Wallas Arrais e Renata Muller.

“Todo mundo pode ser muito forte aqui”, analisou a peoa. “Mas planta não tem nem isso de ser forte. A planta, o pessoal dentro de uma casa, vai deixando porque não tem embate, mas o público tiraria”, ressaltou ele. “Já vi o povo muito bravo quando não coloca”, comentou a ex de Victor Pecoraro. “Acredito que deveria eliminar plantas e depois iria pra embate direto”, afirmou o jornalista.

Dudu tenta convencer outros aliados

Dudu Camargo também falou sobre sua ideia com Yoná Sousa e Tamires Assis. Ele explicou que o foco para a primeira roça será Maria Caporusso. Ao ouvir o rapaz, a ex-Ilhados com a Sogra comentou sobre a possibilidade de Saory Cardoso não querer votar na peoa. “Eu falei para a Renata e convenci a Renata ali. Eu convenci ela a ir na planta. Amanhã, ela vai se sentir convencida, vai comentar no grupo dela e vai fazer o grupo pensar em planta”, garantiu ele.

“Até o Shia falou ‘meu foco é planta’. Aí a outra lá fica chorando, discutindo. Votem em quem quiser, já que não tá na reta. Aí eu peguei e saí quando fiquei estressada. Mas no dia que for precisar de mim, eu vou falar ‘toma no teu também'”, disparou ela, contando que nunca conversou com Maria no confinamento. Depois, ele ainda contou que conversou com Gabily, sem citar que a planta a ser votada seria Maria, mas ressaltando a necessidade de eliminá-la. “Tu tem que tomar cuidado, porque ela é amiga dela!”, alertou Tamires.

Após Yoná voltar a falar que Shia também pretende votar nas plantas, Dudu ressaltou a importância dos colegas terem um foco. “Mas aí é que tá: tem mais de uma planta. Óbvio que a planta mais planta de todas é a Maria, mas tem mais plantas. O problema é esse povo ficar convencido de votar em planta, mas aí vota em mais de uma planta. Vai dispersar voto e não adiantou de nada. Até a Sasa [Saory], que teve embate, tão achando que é planta. Vota na planta: Maria! Mais planta que ela não tem, não. Fabiano [Moraes] esqueceu o nome dela, o outro esqueceu o nome dela…”, comentou.

“E eu não sei nem quem é, porque é tudo parecido”, disparou Yoná. “Mas agora tu sabe quem é. É aquela do rosto bem fino que eu falo que parece dona de clínica de estética”, falou Dudu, que acredita que Maria não tem chances de voltar como fazendeira.

