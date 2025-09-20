A Fazenda 17: Peões notam detalhes suspeitos e miram Matheus como infiltrado

Alguns participantes acreditam que Matheus Martins é o infiltrado de A Fazenda 17 por causa de algumas atitudes dele; saiba mais

Matheus Martins está prestes a ser desmascarado pelos colegas de A Fazenda 17. Neste sábado, 20, alguns peões se reuniram para conversar sobre a nova dinâmica do reality da Record TV, e alguns deles acreditam que o modelo e DJ é o infiltrado.

Durante o papo, os participantes apontaram alguns detalhes que notaram ao longo da semana, que entregam que ele está mentindo. “Eu, desde o primeiro dia, falei para [Luiz] Mesquita que é ele. Eu fiz duas perguntas para ele que falei: ‘Ele é o infiltrado’. Pergunta qual é o trabalho dele, o cara não sabe. Qual é a agência? Não sabe”, disse Shia Phoenix.

Também foi citado outras situações para eles acreditarem que Matheus seja o infiltrado, entre eles, seus dentes e a falta de cuidados com a pele. “Quantas roupas você trouxe e o que tem na sua nécessaire? A dele tinha dois produtos!”, disparou a jornalista Michelle Barros.

“A coisa que os modelos mais fazem é skincare! Modelo nível internacional, o que eles mais fazem é skincare. Eles cuidam da pele pra caralh*, porque tem que estar [com pele de] pêssego. Ainda mais modelo no nível dele, que disse que faz 30 contos em dois dias? Desculpa!”, analisou o ator e cantor. “Quando ele falou que não passa nada [na pele], eu falei: ‘Quê? Cê é louco, irmão?'”, comentou o ex-BBB Nizam.

“E outra coisa? Dente! De verdade. É só olhar os sinais. Ele é modelo! O mínimo [é fazer] um clareamento”, observou Michelle. “A gente é à toa, não precisa encarar um clareamento. Mas modelo?”, falou Shia. “Não tem como, gente, olhem os dentes [dele]. Não usa aparelho, e ele precisa, e não tem clareamento! Meu amigo, todo mundo que trabalha em televisão… “, criticou a jornalista. “Você não cuida dos seus dentes?”, disse ela, olhando para Nizam.

“Não tenho lente nem nada, mas eu cuido”, respondeu o influenciador. “Você cuida! Eu também não tenho lente, mas faço clareamento. Que ele pode ser modelo, ele pode ser modelo. Mas no nível internacional do jeito que ele diz que é, não é nunca!”, falou a ex-contratada da Globo. “Ai, gente, vocês alugaram um triplex na minha cabeça!”, brincou Martina Sanzi após ouvir os peões. “Eu tenho um elemento que me aponta desde o primeiro dia que é ele. Eu não posso falar o quê”, disse Renata Muller.

Vale dizer que Matheus é um modelo internacional. Antes de entrar em A Fazenda 17, ele passou uma temporada no Chile. Além disso, ele já fotografou em vários lugares, entre eles, na França, Holanda, Portugal e nos Emirados Árabes Unidos.

