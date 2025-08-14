CARAS Brasil
  2. Yudi Tamashiro e mais: Veja famosos que decidiram viver fora do Brasil
Viagem / Vida no exterior

Yudi Tamashiro e mais: Veja famosos que decidiram viver fora do Brasil

Yudi Tamashiro e sua família vão morar no Japão; relembre outros artistas brasileiros que deixaram o país para viver no exterior

Izabella Nicolau Publicado em 14/08/2025, às 16h28

Yudi Tamashiro, Luana Piovani, Ana Paula Arósio e Sabrina Petraglia
Yudi Tamashiro, Luana Piovani, Ana Paula Arósio e Sabrina Petraglia - Foto: Reprodução / Instagram e AgNews

O apresentador Yudi Tamashiro, conhecido por sua passagem pelo programa infantil Bom Dia & CIA, do SBT, anunciou junto de sua esposa, a cantora gospel Mila, que irão se mudar com a família para o Japão no final do ano. Com isso, que tal relembrar outros famosos que também foram morar fora do Brasil?

Conheça personalidades que seguiram caminhos semelhantes, construindo suas rotinas e carreiras em outros países:

Ana Paula Arósio

Fora da televisão desde 2010, Ana Paula Arósio escolheu viver na zona rural de Swindon, cidade no interior da Inglaterra. Longe da agitação das capitais, ela leva uma vida reservada ao lado do marido, em contato com a natureza.

Durante os anos 1990 e 2000, a artista foi um dos rostos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira, estrelando novelas marcantes como Terra Nostra e Esperança, além de produções no cinema. Com raras aparições públicas, seu retorno mais recente ocorreu em uma campanha publicitária.

Ana Paula Arósio
Foto: Webert Belício / AgNews

Nívea Stelmann

Morando em Orlando, nos Estados Unidos, desde meados de 2016, Nívea Stelmann deixou o Brasil em busca de tranquilidade e qualidade de vida. Lá, ela vive com a família e compartilha momentos da rotina americana nas redes sociais.

A atriz construiu uma carreira sólida em novelas da Globo, com participações de destaque em produções como O Clone e Chocolate com Pimenta. Apesar da distância, mantém laços com o público brasileiro e volta ao país para eventos e compromissos especiais.

Nivea Stelmann
Foto: Reprodução/Instagram

Evaristo Costa

Após deixar o comando do Jornal Hoje, em 2017, Evaristo Costa se mudou para Londres, na Inglaterra. A mudança marcou uma guinada em sua vida, deixando o jornalismo diário para investir em novos formatos e trabalhos pontuais.

Desde então, tem participado de campanhas publicitárias e projetos específicos na TV e internet. Conhecido pelo bom humor nas redes sociais, segue cultivando uma relação próxima com seus seguidores, mesmo morando longe.

Evaristo Costa
Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Petraglia

Em 2025, Sabrina Petraglia trocou o Brasil por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A mudança aconteceu após o nascimento do terceiro filho, motivada por questões familiares e pela busca de novas oportunidades.

A atriz continua ativa na profissão, conciliando a vida no Oriente Médio com gravações de projetos no Brasil. Seu trabalho recente inclui produções televisivas e cinematográficas realizadas em diferentes países.

Sabrina Petraglia
Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani

Radicada em Portugal desde 2018, Luana Piovani vive em Cascais com parte da família. A mudança foi motivada pelo desejo de criar os filhos em um ambiente mais tranquilo e com maior qualidade de vida.

Mesmo morando fora, mantém presença ativa na mídia brasileira, seja por trabalhos como atriz, participações em programas de TV ou declarações sobre temas sociais e políticos. Em Portugal, também atua em produções locais e colabora com projetos culturais.

Luana Piovani
Foto: Reprodução/TV Globo

Leia também:Luan Santana, Sandy e mais: famosos que decidiram não mostrar o rosto dos filhos

famosos

