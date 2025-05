Voltaram? Xamã divide foto romântica com Sophie Charlotte em Paris

Os atores Xamã e Sophie Charlotte surgiram juntos em nova foto cerca de dois meses após anunciarem o fim da relação; confira

O ator e cantor Xamã agitou as redes sociais na noite deste sábado, 10, ao compartilhar uma nova foto ao lado de Sophie Charlotte. Os dois, que anunciaram o fim da relação há cerca de dois meses, em março deste ano, estão juntinhos em Paris.

No registro, feito por Sophie, Xamã aparece dando um beijo carinhoso na bochecha da atriz. Tornando o momento ainda mais romântico, os dois posaram em frente à Torre Eiffel.

Apesar de não terem se pronunciado ainda sobre o assunto, o clique gerou rumores de que os dois teriam se reconciliado. Vale lembrar que Sophie Charlotte e Xamã se conheceram nos bastidores do remake de 'Renascer', exibida na TV Globo em 2024.

Embora sejam pessoas públicas, os atores viveram o romance de forma discreta e longe dos holofotes. O término foi confirmado pela atriz, sem muitos detalhes, durante o Carnaval deste ano.

"Não estamos mais juntos, mas ele é uma pessoa incrível e torço muito pela felicidade dele", afirmou Sophie à 'Quem', na época. Até o momento, a artista não publicou nada em suas redes sociais.

Confira a nova foto de Xamã e Sophie Charlotte:

Xamã e Sophie Charlotte em Paris - Reprodução/Instagram

O aniversário de Sophie Charlotte

Em abril deste ano, Sophie Charlotte completou 36 anos de vida e ganhou uma homenagem emocionante do irmão, Angelo Wolf. Em celebração a data especial, o familiar da artista publicou uma sequência de fotos inéditas da aniversariante e ressaltou o quanto a ama.

Nas imagens, Sophie aparece se divertindo enquanto patina no gelo com o filho, Otto, de 9 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira. No texto escrito por Angelo, ele ainda mencionou os momentos delicados que enfrentaram juntos ao longo da vida; confira mais detalhes!

