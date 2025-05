Vladimir Brichta curte passeio em Madrid ao lado do filho com Adriana Esteves

Filho dos atores Vladimir Brichta e Adriana Esteves, Vicente Brichta abriu um álbum de fotos de sua viagem com o pai em Madrid

De férias desde que atuou em 'Pedaço de Mim', novela da Max, e 'Renascer', da Globo, o ator Vladimir Brichta tem aproveitado bastante os dias de descanso ao lado da família. Nos últimos dias, o artista desembarcou em Madrid, na Espanha, junto com Vicente Brichta, seu filho caçula com a também atriz Adriana Esteves.

Por meio das redes sociais, o herdeiro dos artistas publicou uma sequência de fotos especiais mostrando um pouco de seu passeio com o pai. Nas imagens, os dois aparecem realizando passeios turísticos pelo local, com direito a pausa para um lanche.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas a Vladimir e Vicente: "Meu Deus! Que carrossel lindo", escreveu a atriz Agnes Brichta, filha mais velha do ator com a cantora Gena Karla Ribeiro. "Amei as fotos", declarou uma seguidora. "Que lindos", disse outra.

Adriana Esteves, que está gravando a terceira temporada de 'Os outros', não pôde seguir viagem com os dois devido a compromissos de trabalho. Além de Vicente, a atriz também é mãe de Felipe Ricca, fruto de sua antiga união com o ator Marco Ricca.

O primogênito de Adriana, inclusive, seguiu os passos dos pais e também se tornou ator. Atualmente, ele está no ar no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, interpretando um médico veterinário.

Confira as fotos de Vladimir Brichta com o filho:

Vladimir Brichta e o filho, Vicente Brichta - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por vicente (@vicente_brichta)

O fim do contrato de Adriana Esteves com a Globo

Adriana Esteves, que esteve recentemente no ar como Mércia em 'Mania de Você', exibida na TV Globo, encerrou um ciclo importante em sua longa carreira. De acordo com informações de Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, após 36 anos como contratada fixa da emissora, a atriz decidiu não renovar o seu contrato.

No entanto, isso não significa que ela se afastará da atuação. Em abril, Adriana retomou as gravações como Cibele na terceira temporada de 'Os Outros', série original do Globoplay.

Leia também: Felipe Ricca abre álbum de fotos com os pais, Adriana Esteves e Marco Ricca