Vittória Seixas se emociona ao realizar viagem dos sonhos: 'Muito especial'

Vittória Seixas, atriz da novela 'A Infância de Romeu e Julieta', do SBT, realizou o sonho de conhecer os parques da Disney

A atriz Vittória Seixas, de 16 anos, está vivendo um momento muito especial. A jovem viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para realizar seu sonho de infância de conhecer os parques da Disney.

Destaque como Julieta, protagonista da novela 'A Infância de Romeu e Julieta' (SBT/Prime Video), a jovem não escondeu a emoção ao falar sobre a viagem dos sonhos. "Sempre sonhei com esse momento! Estar aqui e ver tudo de perto é incrível. Parece um mundo encantado, onde tudo é possível. Está sendo muito especial", contou ela à CARAS Brasil.

Além da novela do SBT, Vittória Seixas já atuou nas novelas 'O Rico e Lázaro' (2017), 'O Sétimo Guardião' (2018–2019) e 'Quanto Mais Vida, Melhor!' (2021). Já no cinema, ela esteve no elenco de 'Grande Sertão' (2024), interpretando a versão jovem de Diadorim, que na fase adulta é vivido pela atriz Luisa Arraes, protagonista da história.

Confira:

Thássia Naves curte as férias na Disney com o filho

Thássia Naves encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando alguns detalhes de sua viagem em família. A influenciadora digital está em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitou para se divertir ao lado do marido, Artur Attie, e do filho deles, Joaquim, de um aninho, na Disney.

Para o momento de lazer, Thássia surgiu usando uma camiseta personalizada, uma calça preta e tênis. Já o herdeiro da famosa esbanjou fofura ao usar uma camiseta, bermuda, tênis e um boné do Mickey. Ao dividir o momento especial, Thássia se derreteu. "Ele pode até não lembrar, mas eu jamais esquecerei", escreveu a influencer na legenda da publicação. Veja a publicação!

