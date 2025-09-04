CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Virginia Fonseca se despede da Espanha após viagem com amigos: 'Estava precisando'
Viagem / Descanso

Virginia Fonseca se despede da Espanha após viagem com amigos: 'Estava precisando'

A apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca abriu o jogo sobre sua viagem com os amigos ao se despedir da Espanha

Daniela Santos
Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 15h55

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para contar que está voltando para o Brasil após aproveitar três dias de descanso na Espanha ao lado de alguns amigos

Através dos Stories, a apresentadora e influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece em um carro a caminho do aeroporto e confessou que estava realmente precisando tirar alguns dias para se divertir. 

"Indo embora muito feliz!!! Amei essa viagem e confesso que estava precisando de momentos assim com meus amigos!!! Foram três dias de muitas risadas, fofocas e momentos inesquecíveis com pessoas especiais. Agora bora voltar para casa porque esse mês tem muita coisa para acontecer", escreveu a famosa, que deixou Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, seus filhos com Zé Felipe, sob os cuidados das avós em Goiânia, Goiás.

Mais cedo, Virginia compartilhou novas fotos de sua viagem já se despedindo do local. Nos registros, a famosa surgiu se exibindo em uma mansão e dizendo que estava finalizando sua estadia por lá. Nitidamente mais musculosa, a empresária posou usando um biquíni branco e impressionou mais uma vez ao exibir seu físico atual. Com o look de banho bem pequeno, a loira ostentou suas curvas saradas. "Cabou milho, cabou pipoca, hora de dar tchau", escreveu a influencer na legenda.

Vale lembrar que durante a viagem, os rumores de que Virginia Fonseca está tendo um affair com o jogador de futebol Vini Jr ganhou mais força. Nesta última quarta-feira, 3, o Portal LeoDias divulgou imagens exclusivas dos dois deixando um iate de luxo em Marbella, cidade litorânea da Espanha. A influenciadora e o atleta do Real Madrid aproveitaram o dia ao lado de amigos e, mesmo cercados de seguranças, foram flagrados pelo público presente no local.

Confira: 

Instagram
Virginia Fonseca fala sobre viagem - Foto: Instagram

A data da coroação de Virginia Fonseca é revelada

Nesta semana, o comunicador David Brazil, revelou quando a influenciadora Virginia Fonseca será coroada a rainha da bateria da Grande Rio, escola de samba carioca. Além disso, ele chegou a dar detalhes de sua coroação, que pode contar com a presença de Paolla Oliveira, a ex-rainha da escola.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, o promoter revelou que a data da coroação da empresária está marcada para 20 de setembro, em Duque de Caxias. "Se bater a agenda [Paolla Oliveira vai]. Vai ser uma noite maravilhosa. Amém, Caxias!", anunciou David, sobre a possível ida da atriz no evento.

Ele comentou sobre a empolgação da influenciadora em participar, pela primeira vez, na Marquês de Sapucaí. O comunicador ressaltou que Virginia tem participado dos ensaios e aparenta estar dedicada e próxima da comunidade do Grande Rio. "Ela liga, se oferece pra ir nos eventos, se fosse depender dela, já estaria quase morando em Caxias", disse David.

Além disso, ele afirmou ter grandes expectativas para o próximo carnaval, já que, garantiu que Virginia será a primeira influenciadora digital a ocupar o posto de rainha de bateria em uma escola do Grupo Especial do Rio.

Leia também: Quem é quem na viagem de Virginia Fonseca? Ela foi para a Europa só com amigos

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

