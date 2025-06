Virginia Fonseca revela perrengue na China: ‘Ficar presa aqui’

Virginia Fonseca vai para a sala de fiscalização no aeroporto chinês após perrengue na identificação. Entenda o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca enfrentou um perrengue em sua viagem de volta ao Brasil. Após passar uma semana na China, ela foi até o aeroporto para embarcar e foi parada na fiscalização.

A estrela contou que não a fiscal estranhou a sua foto do passaporte e disse que não se parecia com ela. Assim, Virginia foi encaminhada para a sala de fiscalização.

"Vou contar para vocês o que aconteceu comigo agora. Bem linda e plena passando pela imigração aqui, a mulher encafifa que não sou eu no passaporte. Eu fiz o passaporte com 19 anos, então realmente eu mudei muita coisa. Eu estou com 26 anos agora. Eu já viajei o mundo inteiro com o passaporte e ninguém nunca me parou. Aqui eu fui parada. Vamos Vivibora para a salinha. Aí vem uns 600 homens, olham para o passaporte e a minha cara… No fim das contas, eles falaram assim: obrigado pela colaboração. E eu não entendi o resto. Eu fui parar na salinha, uns 15 minutos. Eu queria ficar presa aqui na China, ah eu queria…”, disse ela.

E completou: "Eu não sei porque, mas a foto do meu passaporte é sorrindo. E era pior porque, quando os caras vinham, eu tinha que sorrir. Que ódio!”.

Apesar do perrengue, Virginia conseguiu embarcar e já está em seu trajeto de volta ao Brasil para reencontrar a família. Ela esteve na China com sua equipe para escolher os equipamentos da academia que está montando em Goiânia.

A barriga sarada de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca está em uma viagem de negócios na China com sua equipe para comprar os equipamentos para a academia que vai abrir em breve. Com isso, ela segue em seus treinos nas academias dos hotéis e mostrou que está magérrima.

Nesta quarta-feira, 18, a loira surgiu com a barriga de fora ao abaixar o short do pijama até o limite. Ela destacou a sua boa forma e o quanto a sua barriguinha está reta e sem nada de gordura.

Vale lembrar que Virginia está solteira há algumas semanas. Ela está em processo de divórcio de Zé Felipe, com quem ficou casada por 5 anos e teve 3 filhos.

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Leia também: Vaza vídeo de interação de Virginia e Zé Felipe em festa do filho; veja