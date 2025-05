Viih Tube celebra primeira viagem com Ravi: ‘Vivendo meu sonho’

A influenciadora Viih Tube compartilha nas redes sociais os primeiros momentos das férias em família a Gramado; confira!

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer compartilharam, nesta sexta-feira, 30, os primeiros momentos da viagem em família a Gramado. Nas redes sociais, a influenciadora contou que essa é a primeira viagem do caçula, Ravi. O casal também tem a primogênita Lua, de 2 anos.

Eliezer registrou um momento com o caçula, que aparece em seus braços vestindo um suéter cinza sobre uma blusa social. “Primeira viagem dele”, escreveu.

Viih Tube falou sobre o sonho que está vivendo em família, enquanto estava ao lado da primogênita, Lua. “Vivendo meu sonho”, confessou.

Viih Tube e Eliezer compartilham primeiros momentos em viagem a Gramado - Foto: Reprodução/Instagram

Quantidade de malas

Em vídeo, a mala de Viih estava acima do peso permitido pela empresa aérea, então o ex-BBB abriu a mala no meio do aeroporto para tirar algumas roupas. A influenciadora perguntou: “O que aconteceu?”. Eliezer respondeu: “... Fazendo passar vergonha”. Ele continuou: “Sabe quantas [quantos quilos] tem a sua mala, amor?”, questionou. O ex-BBB completou: “Fala moça! 34 quilos” . Viih se justificou: “Moça, mas não fui eu que montei, eu não tenho culpa. Eu só peguei a mala e sai andando”.

Logo depois, o casal mostrou nos stories que a família está levando cerca de 10 malas para a viagem de 4 dias.

Férias ou a trabalho?

A influenciadora revelou que duas babás estão acompanhando o casal, pois, apesar de ser uma viagem em família, os dois vão trabalhar. “Como vamos trabalhar lá também, tá indo duas babás pra ficar com eles [Lua e Ravi] nos dias que formos trabalhar e sair de casal. Pensa na quantidade de mala kakaka”, relembra.

