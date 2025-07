Vera Viel ostenta corpo escultural em cenário paradisíaco

A apresentadora Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, chamou a atenção ao exibir seu corpo sarado durante uma viagem na França

Vera Viel chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 3, ao compartilhar novas fotos de sua viagem em família.

A apresentadora está com o marido, Rodrigo Faro, e as três filhas, Clara, de 20 anos, Maria, de 17, e Helena, de 12, na Ilha de Córsega, na França, e impressionou ao exibir seu corpo sarado durante um passeio de barco.

Além disso, Vera exibiu registros com as herdeiras em meio a um cenário paradisíaco e também com Faro. "Mais um dia perfeito. Hoje fomos a Ilha de Córsega. Obrigada meu Deus!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Recentemente, eles estiveram em Capri, na Itália, e ao compartilhar algumas fotos em seu perfil oficial, Rodrigo Faro agradeceu pelo momento com a esposa após ela ter se curando de um câncer. "Obrigado Deus todo Poderoso por podermos curtir essas férias com nossa Vera Viel curada e cheia de vida! Momentos em família que nunca vamos esquecer", escreveu o apresentador, que também dividiu momentos com as filhas.

Filhas de Vera Viel e Rodrigo Faro comemoram aniversário com festa intimista

Clara e Maria, filhas de Rodrigo Faro e Vera Viel, completaram mais um ano de vida no dia 18 de junho, e ganharam uma festa em casa para comemorar a data especial. Em seu perfil oficial, a apresentadora compartilhou um vídeo mostrando a comemoração intimista e também exibiu detalhes do bolo que as meninas ganharam.

Nas imagens, as aniversariantes aparecem cantando o 'parabéns pra você' com um bolo todo decorado e depois, elas apagam as velinhas e se abraçam. "Viva a vida da Clara e da Maria. Que Deus abençoe", escreveu Vera na legenda da publicação. Confira!

