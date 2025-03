Vera Viel mostra fotos de viagem em família com o namorado da filha

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel mostra como foi o Carnaval em família; uma das filhas levou o namorado para curtir com eles

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, compartilhou fotos nesta sexta-feira, 07, em sua rede social, mostrando como foi o Carnaval deles com as três filhas. Aproveitando os dias de folga, os apresentadores foram para a Flórida, nos EUA, com as meninas.

Nos registros postados pela famosa, foi possível ver que, além de se divertirem em parques, eles foram ver jogos e o namorado de Maria Viel Faro, Caio Narcisi, foi junto.

O jovem está em um relacionamento com a herdeira do meio de Rodrigo Faro. No final de 2023, eles fizeram a primeira aparição em público durante um show em São Paulo. Em entrevista recente, o comunicador falou sobre a boa relação que eles têm.

"Ele é um amor. Eu adoro o Caio, jogamos bola juntos, beach tênis. Virou um filho. E isso é muito legal, né? Você trazer para dentro de casa, não deixar o jovem na rua… A gente meio que adotou, ele é um menino muito bonzinho", disse Rodrigo Faro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por maria (@mariavielfaro)

Vera Viel revela sequela após se curar de câncer

Vera Viel, diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor, em outubro do ano passado, está curada da doença, mas revelou em uma live com a cantora e escritora Bianca Toledo que convive com uma sequela do tratamento.

Durante o papo, a mulher do apresentador Rodrigo Faro explicou que ela desenvolveu linfedema, uma condição que causa inchaço na perna esquerda devido a problemas linfáticos. "Minha perna ficou diferente, um pouco maior que a outra. Ela ficou com um inchaço que não sei se vai voltar 100%. Perto da gravidade do que tive, de uma cirurgia delicada que tirou um pedaço do meu músculo, isso não é nada", afirmou. Saiba mais aqui!