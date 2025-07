Vanessa Giácomo chama atenção com look cavado durante passeio de barco

A atriz Vanessa Giácomo arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos de sua viagem de férias

Vanessa Giácomochamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 29, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias em família.

A atriz está em Algarve, Portugal, e aproveitou para curtir um passeio de barco, além disso, ela também se aventurou no stand up paddle. Para o momento de lazer, Giácomo surgiu usando um maiô cavado preto e óculos escuros, exibindo seu corpo sarado.

"Memórias soltas desse #photodump", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Linda", comentou uma fã. "Que memórias mais lindas!!!", afirmou mais uma.

Vale lembrar que Vanessa Giácomo é mãe de Raul, de 17 anos, e Moisés, de 15, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira, e de Maria, de 10 anos, de seu casamento com Giuseppe Dioguardi.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vanessa Giacomo (@vanessagiacomo)

Vanessa Giácomo exibe fotos raras de sua casa de madeira no sítio

A atriz Vanessa Giácomo mostrou fotos raras de sua casa de madeira no sítio. Ela possui uma propriedade em meio à natureza no Rio de Janeiro para descanso e também para negócios. A estrela contou que decidiu tornar o sítio na sede de sua produtora e também passou a alugá-lo para projetos audiovisuais serem gravados por lá. Inclusive, algumas cenas da série Rensga Hits, do Globoplay, foram feitas no sítio da atriz.

"Há alguns anos, decidi expandir meus negócios e percebi que meu espaço poderia ser mais do que apenas um local de lazer. Transformei-o na base da minha produtora, que hoje abriga diversos projetos audiovisuais, além de servir como cenário para festas de novelas e encontros com amigos. Com um estúdio, um palco para shows e cantinhos que remetem a uma serra, minha casa de madeira e o vasto espaço verde estão localizados no Rio de Janeiro. Esse lugar também é meu refúgio. Todo o projeto é pautado na sustentabilidade, com um foco em reaproveitamento e autossuficiência", disse ela. Veja!

