Ticiane Pinheiro se diverte com as filhas em parque nos EUA

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de suas férias com a família

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para compartilhar novas fotos de suas férias em família. Ela está em Orlando, nos Estados Unidos, acompanhada das filhas, Rafaella Justus, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus, e Manuella Tralli, de cinco, de seu casamento com o jornalista César Tralli.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, a apresentadora da Record TV e as herdeiras aparecem em um parque de diversões. Elas ficaram chocadas com as montanhas-russas e também se divertiram ao explorarem o local. Para o momento de lazer, Ticiane e Rafaella surgiram de regata, shorts, tênis e óculos escuros. Manuella também esbanjou estilo com uma camiseta estampa, shorts e tênis.

"Fotos épicas da gente", escreveu a artista na legenda da publicação. O post recebeu vários comentários dos internautas. "Lindas", disse uma seguidora. "Que família linda", escreveu outra. "Três mocinhas maravilhosas curtindo esse lugar mágico!! Vocês estão lindas!! Aproveitem muito!!", comentou uma fã.

Confira:

Ticiane Pinheiro curte 'passeio radical' ao lado da família na Disney

Ticiane Pinheiro está aproveitando cada segundo de suas férias mais que merecidas! Junto com o marido, César Tralli, e as duas filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli, a apresentadora da Record TV desembarcou em Orlando, nos Estados Unidos, para curtir os dias de descanso em grande estilo.

Por meio das redes sociais, Tici contou aos seguidores que a família aproveitou um 'passeio radical' em um dos parques da Disney. Corajosa, a comunicadora revelou que ela e a primogênita encararam uma montanha-russa de 200 km.

"Foi muito legal, é tranquila", declarou a apresentadora do 'Hoje em Dia' ao relatar a experiência com Rafa Justus. Ticiane Pinheiro ainda compartilhou um vídeo mostrando o momento em que as duas andaram no brinquedo. Confira!

