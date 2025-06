Ticiane Pinheiro curte 'passeio radical' ao lado da família na Disney

A apresentadora Ticiane Pinheiro desembarcou em Orlando, nos EUA, para aproveitar as férias junto com César Tralli e as duas filhas

Ticiane Pinheiro está aproveitando cada segundo de suas férias mais que merecidas! Junto com o marido, César Tralli, e as duas filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli, a apresentadora da Record TV desembarcou em Orlando, nos Estados Unidos, para curtir os dias de descanso em grande estilo.

Por meio das redes sociais, Tici contou aos seguidores que a família aproveitou um 'passeio radical' em um dos parques da Disney. Corajosa, a comunicadora revelou que ela e a primogênita encararam uma montanha-russa de 200 km.

" Foi muito legal, é tranquila ", declarou a apresentadora do 'Hoje em Dia' ao relatar a experiência com Rafa Justus. Ticiane Pinheiro ainda compartilhou um vídeo mostrando o momento em que as duas andaram no brinquedo.

Antes da família deixar o Brasil, César Tralli destacou sua felicidade em poder curtir alguns dias ao lado da esposa e das meninas. " Estou muito feliz que estou saindo de férias por duas semanas. Tenho a oportunidade de estar 15 dias com a Rafa, que eu estava morrendo de saudade dela. Ela não para mais em casa", brincou o jornalista da Globo.

Ticiane Pinheiro curte férias em família - Reprodução/Instagram

O bolo ‘diferentão’ do aniversário de Ticiane Pinheiro

Recentemente, a apresentadora Ticiane Pinheiro celebrou o seu aniversário de 49 anos em grande estilo. A famosa ofereceu um almoço para amigas e sua família e finalizou a comemoração animada com os parabéns com um bolo de decoração diferenciada.

Para a ocasião, a jornalista pediu para a sua amiga, a confeiteira Mariana Franco Junqueira, que sempre faz os bolos e doces da família, confeccionar um bolo "diferentão". De quatro andares, ele foi enfeitado com laços desconstruídos.

Os detalhes "amassados" foram feitos em tons pasteis, que combinaram com a decoração e até com o look da aniversariante, que apostou em um vestido marrom; confira mais detalhes!

