Ticiane Pinheiro abre álbum de férias inesquecíveis em família: 'Memórias'

A apresentadora Ticiane Pinheiro se despediu das férias após aproveitar alguns dias ao lado de César Tralli e das filhas nos EUA; veja fotos

Ticiane Pinheiro está de volta ao trabalho! A apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, se despediu das férias no último domingo, 6, após passar alguns dias em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado da família.

Para fechar a temporada de descanso com chave de ouro, Tici abriu um álbum de fotos especiais de passeios realizados junto com o marido, o jornalista César Tralli, e as duas filhas, Rafaella Justus, de 15 anos, e Manuella Tralli, de 6. Em seu perfil oficial, a comunicadora dividiu com o público alguns momentos inesquecíveis da viagem.

Nas imagens compartilhadas pela loira, é possível notar que a família curtiu bastante os dias fora do país. " Nossas férias chegaram ao fim, agora ficam as memórias e recordações de momentos incríveis vividos intensamente nesses 15 dias ", escreveu a apresentadora na legenda.

" Agora bora voltar ao trabalho para já planejar e sonhar com a próxima viagem em família! Amo vocês ", completou Ticiane Pinheiro. Encantados com as fotos em família, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à comunicadora nos comentários.

"Bom retorno à casa e ao trabalho profissional", desejou uma seguidora. "Que Deus abençoe sempre vocês, casal lindo", disse outra. "Lindos! Adoro acompanhar você, Tici", falou uma terceira. "Família linda, mas o César Tralli está fazendo muita falta no jornal, volta logo", brincou mais uma.

Confira as fotos das férias de Ticiane Pinheiro em família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Rafaella Justus mostra fotos das férias

Recentemente, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, compartilhou novas fotos em sua rede social. De férias da escola, de ensino americano, a jovem, de 15 anos, mostrou os cliques da viagem que realizou em família.

Ao lado da apresentadora, do padrasto, o jornalista César Tralli, e da irmã, Manuella Pinheiro Tralli, a adolescente curtiu os parques da Disney, em Orlando, nos EUA. Cheia de estilo, a herdeira da loira surgiu no parque e esbanjou toda sua beleza nos registros; confira detalhes!

Leia também: César Tralli divide clique encantador com a filha e a enteada durante as férias