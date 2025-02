Thássia Naves curte as férias na Disney com o filho: 'Jamais esquecerei'

A influenciadora digital Thássia Naves encantou ao mostrar nas redes sociais registros da sua viagem ao lado do filho, Joaquim

Thássia Naves encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando alguns detalhes de sua viagem em família.

A influenciadora digital está e Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitou para se divertir ao lado do marido, Artur Attie, e do filho deles, Joaquim, de um aninho, na Disney. Para o momento de lazer, Thássia surgiu usando uma camiseta personalizada, uma calça preta e tênis. Já o herdeiro da famosa esbanjou fofura ao usar uma camiseta, bermuda, tênis e um boné do Mickey.

Ao dividir o momento especial, Thássia se derreteu. "Ele pode até não lembrar, mas eu jamais esquecerei", escreveu a influencer na legenda da publicação.

O post encantou os internautas. "Coisa mais linda!", disse uma seguidora. "O que importa é ele viver o momento. E daí se não vai lembrar, hoje ele foi feliz e sorriu, vamos viver mais o hoje", ressaltou outra. "Momentos maravilhosos", falou uma fã. "Penso exatamente assim, como é bom viver cada momentos especiais ao lado deles", comentou mais uma.

Vale lembrar que Thássia Naves e Artur Attie se casaram em outubro de 2019 em uma grande festa no Palácio de Cristal, em Uberlândia, Minas Gerais. Além do casamento luxuoso, o que acabou roubando a cena foi o vestido de noiva da influenciadora digital: um modelo exclusivo do ateliê de alta costura internacional Ralph & Russo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thássia Naves (@thassianaves)

Thássia Naves comemora o aniversário do filho

A empresária e influenciadora digital Thássia Naves se declarar para o filho, Joaquim, que completou seu primeiro ano de vida. O menino é fruto de seu relacionamento com Artur Attie.

Em sua rede social, ela postou um vídeo recordando vários momentos marcantes, desde o anúncio da gestação, o parto, até as festas de mesversários e outros eventos que participou com o herdeiro e se derreteu. "Joaquim, você mudou nossas vidas pra sempre! Feliz 1 aninho! Que o papai do céu te abençoe e te guarde! E eu estarei aqui por você, com todo amor que possa caber no meu coração! TE AMO!", declarou. Veja a publicação!

Leia também:Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtem dia na Disney com os filhos