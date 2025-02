Thais Fersoza posa com a família na neve: 'A gente se diverte'

Thais Fersoza mostrou em suas redes sociais algumas fotos em que aparece com o marido Michel Teló e os filhos se divertindo na neve

Em suas redes sociais, Thais Fersoza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de sesguidores. Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem na França com o marido Michel Teló e os filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete.

Nesta terça-feira, 4, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que a família aparece se divertindo na neve.

Na legenda, a famosa afirmou que eles adoram esquiar. "A gente ama esquiar. Se somos os profissionais do esqui? Não… mas a gente se diverte e curte muito. Cada dia aprendendo mais, cada dia curtindo mais. A gente adora o ritual, o clima, as estações e dessa vez viemos conhecer uma nova! Pensa em um lugar incrível e com um estrutura maravilhosa! Hoje foi sensacional! Relembrando para aproveita muito amanhã!!! Serre Chevalier já estamos apaixonados por você", escreveu ela.

Viagem especial

Na segunda-feira, 3, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da viagem. Nas imagens, Thais surgiu ao lado da família em diversos pontos turísticos da Cidade Luz.

"Paris sempre tem um jeito especial de nos receber. Passeios, risadas, momentos que vão ficar para sempre na memória. A magia de fazer tudo parecer ainda mais incrível! Tem lugares que marcam a vida da gente de um jeito ainda mais especial… Paris é um desses. Que viagem maravilhosa! Gratidão por viver tudo isso ao lado das pessoas que amo! Paris tem aquele gostinho de quero mais. Toda vez que voltamos, descobrimos algo novo e nos apaixonamos ainda mais. Já com saudade", escreveu ela na legenda, e ainda completou: "À plus tard Paris", que pode ser traduzido como "até mais tarde, Paris".

