Thais Fersoza mostra momentos especiais de viagem em família para Paris

Em suas redes sociais, Thais Fersoza mostrou alguns momentos especiais de sua viagem para Paris ao lado do marido Michel Teló e dos filhos

Em suas redes sociais, Thais Fersoza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores. Atualmente, a famosa está curtindo uma viagem para Paris, na França, com o marido Michel Teló e os filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete.

Nesta segunda-feira, 3, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da viagem. Nas imagens, Thais surgiu ao lado da família em diversos pontos turísticos da Cidade Luz.

"Paris sempre tem um jeito especial de nos receber. Passeios, risadas, momentos que vão ficar para sempre na memória. A magia de fazer tudo parecer ainda mais incrível! Tem lugares que marcam a vida da gente de um jeito ainda mais especial… Paris é um desses. Que viagem maravilhosa! Gratidão por viver tudo isso ao lado das pessoas que amo! Paris tem aquele gostinho de quero mais. Toda vez que voltamos, descobrimos algo novo e nos apaixonamos ainda mais. Já com saudade", escreveu ela na legenda, e ainda completou: "À plus tard Paris", que pode ser traduzido como "até mais tarde, Paris".

Encontro especial

No sábado, 1, Thais Fersoza usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem a Nova York. Além de posar com o marido, Michel Teló, e os filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete, a apresentadora celebrou o encontro com os amigosBruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em seu perfil oficial no Instagram.

"Um dos motivos de sempre virmos para Orlando, Miami, NY em janeiro… os encontros com amigos amados! Amigos de todos os cantos.. da vida toda, de um tempo para cá.. mas amigos que estão no nosso coração! Parece uma maratona de amor! Hahaha a gente faz de tudo para conseguir encontrar todos, curtir momentos especiais com cada um", iniciou Thais na legenda da publicação.

"E é sempre incrível! Alguns registros desse delicioso e intenso mês de janeiro! Muito bem vivido e aproveitado!!!! E a gente ama que seja bem assim.. bem do nosso jeitinho e cercados de sorrisos, amor e diversão! Feliz Fevereiro!", completou.

E nos comentários, choveram elogios. "Que lindos! Amo essa família", disse um fã. "Família linda", ressaltou outro. "Que mágico, parabéns para a família inteira, maior presente é ter todos juntos. Que sonho viver uma viajem assim", declarou mais um.

