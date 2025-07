Tati Machado mostra novas fotos de sua viagem com Lexa: 'Presente'

Após perder seu bebê recentemente, Tati Machado mostra fotos de viagem que está fazendo com Lexa e seu marido na Amazônia; veja

A apresentadora Tati Machado compartilhou novas fotos da viagem que está fazendo com a cantora Lexa pela Amazônia. Nesta terça-feira, 01, a jornalista da Globo fez um novo álbum em sua rede social e mostrou como está curtindo sua passagem pelo local.

Aproveitando a natureza, a comunicadora surgiu recarregando suas energias após passar por um momento triste em sua vida: a perda do filho Rael com 33 semanas de gestação. Fazendo passeios e conhecendo a cultura local, Tati Machado apareceu nos cliques.

"Cada detalhe, um presente para os olhos e para o coração", escreveu ela na legenda da viagem que está realizando com Lexa, o marido da funkeira, Ricardo Viana, e seu marido, o fotógrafo Bruno Monteiro.

É bom lembrar que Tati Machado perdeu seu primeiro filho, Rael, no dia 12 de maio. A apresentadora estava com 33 semanas quando deu a entrada na maternidade ao notar a ausência dos movimentos do bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Médica faz alerta sobre caso de Tati Machado

No dia 13 de maio, a apresentadora Tati Machado deu a notícia que perdeu seu bebê Rael já na reta final da gestação. O caso da jornalista traz visibilidade para o tema que afeta várias mulheres: a morte fetal tardia . Apesar de ser um assunto difícil, a ocorrência é mais comum do que se imagina e a médica ginecologista Fabiane Berta aponta quais os cuidados e sintomas que as gestantes precisam ficar atentas.