Sheron Menezzes impressiona ao mostrar viagem com a mãe e os irmãos

Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família.

A atriz está curtindo alguns dias de lazer em um resort de Porto de Galinhas, Pernambuco, e impressionou ao posar ao lado da mãe, Veralinda Menezes, e dos irmãos, Drayson Menezzes e Sol Menezzes.

Em alguns dos cliques postados no feed do Instagram, Sheron e os irmãos esbanjam beleza ao posarem em uma piscina. Depois, eles também surgem sorridentes com a mãe. A famosa ainda mostrou outros momentos da viagem. "Essa vista!!!! É sempre tão bom estar aqui…", escreveu ela na legenda da publicação.

O post rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Sua mãe é linda! Parece sua irmã", disse uma seguidora. "Lindos e perfeitos", escreveu outra. "O tanto de gente linda!", afirmou uma fã. "Quase tive um ataque cardíaco com tanta beleza", brincou mais uma.

Na última semana, Sheron agitou as redes sociais ao postar uma foto agarradinha com o marido, Saulo Bernard. Na imagem, a atriz aparece sentada na piscina, usando um biquíni cavado e um chapéu. Já seu marido está na água, abraçando-a. "Nós", disse a famosa.

Confira:

Sheron Menezzes esbanja alegria ao comemorar aniversário de 41 anos

Em novembro do ano passado, Sheron Menezzes completou 41 anos de vida e fez questão de comemorar a data especial com seus seguidores. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece celebrando o novo ciclo.

Na gravação, Sheron postou um vídeo usando um cropped branco, uma saia e uma sandália de salto alto, além disso, ela também esbanjou simpatia ao segurar balões com os números 4 e 1. "Uma super sagitariana passando por aqui com um vídeo autoexplicativo sobre a minha felicidade no dia de hoje e uma legenda simples pra você desejar, Feliz aniversário pra mim. Uhullllllllll", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja a publicação!

