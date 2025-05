Sabrina Petraglia mostra viagem romântica com o marido: 'Momentos inesquecíveis'

A atriz Sabrina Petraglia abriu o álbum de fotos de sua viagem romântica para Paris, na França, com o marido, Ramón Velázquez

Sabrina Petraglia usou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, para compartilhar algumas fotos da viagem romântica que fez com o marido, Ramón Velázquez, para Paris, na França.

Nos cliques, a atriz aparece em clima de romance com o amado durante alguns passeios. Ela também esbanjou beleza ao mostrar registros que fez perto da Torre Eiffel. Já na legenda, a famosa falou sobre os momentos incríveis que eles viveram.

"Sexta-feira e tudo o que eu queria era voltar para lá. Paris nos recebeu com charme, amor e momentos inesquecíveis. Cada rua, cada pôr do sol, cada cantinho… Tudo parecia cena de filme. Até breve, Paris!", escreveu ela.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Que casal lindo!", disse uma seguidora. "Lindos, que Deus abençoe sempre", escreveu outra. "Casal maravilhoso, nasceram um pro outro. Parecem almas gêmeas", falou uma fã.

Vale lembrar que Sabrina Petraglia e Ramon Velázquez são pais de Gael, de cinco anos, Maya, de quatro e Leo, de três.

Sabrina Petraglia mostra fotos especiais da festa temática do filho caçula

A atriz Sabrina Petraglia compartilhou com os seguidores um álbum de fotos especiais da comemoração temática de aniversário do filho caçula, Leo. O pequeno, fruto de seu casamento com Ramón Velázquez, completa 3 anos.

Nas imagens, é possível notar detalhes da decoração, que contou com o tema de tartaruga, diversos balões em verde e branco, docinhos, bolo e lembrancinhas. O evento intimista, realizado na casa da artista em Dubai, nos Emirados Árabes, teve a presença dos amiguinhos de Leo.

"Eu não posso acreditar que o meu Leo, meu caçula, está fazendo 3 anos… Agora eu não tenho mais bebês em casa. Tenho crianças. Três pequenos grandes amores. Comemorar o aniversário do Leo me emociona profundamente. É um privilégio ver cada um crescendo, revelando sua própria personalidade. E o Leo… ah, o Leo é uma estrela. Ele ilumina tudo por onde passa (...). Feliz 3 anos, meu amor!", disse a artista. Veja a publicação!

