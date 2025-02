Em entrevista à CARAS Brasil, Roberta Miranda revela em primeira mão nova música gravada na Espanha em parceria com Shaila Dúrcal e conta detalhes de sua viagem

A cantora e compositora Roberta Miranda (68) está curtindo férias na Espanha. Entre um passeio e outro pelo País conhecido por sua tradição cultural que desperta paixões, ela está trabalhando uma nova canção. Na última quarta-feira, 12, a artista entrou em estúdio para a gravação de Solo No Tuve Tu Aplauso (Só Não Tive o Teu Aplauso), feat com a cantora Shaila Dúrcal, filha da estrela Rocío Dúrcal (1944-2006). Em entrevista à CARAS Brasil, a eterna rainha da música sertaneja dá detalhes de sua viagem e fala desse encontro especial: "Chorei".

A canção é uma composição de Roberta, que já foi gravada por ela em 2014. O feat tem arranjos de Dório Ferreira– diretor, produtor musical e marido de Shaila. A data de lançamento será divulgada em breve. "O feat está lindo, maravilhoso. Vocês vão amar! Ela é uma cantora com bastante expressão nos Estados Unidos, no México e filha de uma grande artista que é Rocío Dúrcal. Ela já fez parcerias com Tony Bennett, Charles Aznavour, Andrea Bocelli e tantas outras pessoas maravilhosas e foi convidada por George W. Bush para cantar na Casa Branca. Agora, ela está comigo. Quando ouvi a música na voz dela, chorei do início até o fim”, comemora a cantora.

“E é muito legal porque você abre um mercado espanhol – tanto é que nós gravamos em espanhol; então você abre um grande mercado. Para você ter uma ideia, tem um artista, acho há uns 12, 15 anos, o Pedro Fernandez, que gravou minha música Vida Dividida, e vendeu nos Estados Unidos 250 mil cópias, só naquele período”, completa.

CONHECANDO A ESPANHA

Roberta conta que sonhava conhecer a Espanha. “As férias estão indo maravilhosamente bem! Vim convidada para gravar o feat, e resolvi juntar o útil ao agradável. Aproveitei para passar um período de férias aqui – metade do tempo considero férias e a outra metade é trabalho. Já tinha ido passear em outros lugares, como Pari, Londres, Portugal, Uruguai, Argentina, Canadá, entre outros. E sonhava vir para cá! Considero que todos os lugares têm algo de especial, principalmente onde encontro meus fãs. Fico feliz e aqui não está sendo diferente!”, diz a artista.

A sertaneja revela o que tem feito por lá. “Conheci todas as lojas que vocês possam imaginar (risos). Mas fui à igrejas, restaurantes e ao jogo do Clube Atlético de Madrid, no Estádio Cívitas Metropolitano, a convite do Reinildo Mandava, que é o camisa 23. Ele é meu fã desde pequeno. Quando soube que eu estava aqui em Madri, virou o mundo para fazer contato. Ele ficou sem dormir e muito emocionado. A esposa dele falou que durante todo tempo da sua recuperação, ele só ouvia Roberta Miranda”, conta.

A cantora foi convidada pelo jogador moçambicano Reinildo Mandava (31) para prestigiar a partida entre o Atlético de Madrid x Getafe, que aconteceu no estádio Cívitas Metropolitano, na noite do dia 4 de fevereiro, pelas quartas de final da Copa do Rei.

Nas redes sociais, ela compartilhou imagens do encontro com o lateral-esquerdo do Atlético de Madrid, que a presenteou com uma camisa autografada. Roberta, por sua vez, retribuiu a lembrança e o convite dando a Reinildo sua recém-lançada biografia Um lugar todinho meu – A história inspiradora de Roberta Miranda. Durante a partida, que teve a vitória do Atlético de Madrid com uma goleada de 5 a 0, a cantora demonstrou todo seu entusiasmo pelo futebol ao lado de Manisha Pratapsinh, esposa do craque.

GASTRONOMIA E PERRENGUE

A artista também aproveitou sua estadia na Espanha para conhecer a gastronomia local. “Acabei de experimentar um rabo de touro, que é um prato típico aqui da Espanha. É bem forte, mas gostei muito”, confessa ela, acrescentando que levou um grande susto nessa viagem. “O celular da minha empresária, que veio passar essas férias comigo, foi esquecido no táxi. Nós ligamos exatamente mais de 40 vezes e a pessoa ouvia e não dava uma devolutiva para confirmar se estava mesmo no táxi. Então, acionamos o serviço de busca do aparelho. O motorista estava no aeroporto e fomos buscar”, relata.

A artista também entrega uma curiosidade: “Um encontro com fãs, que aconteceu no último domingo (dia 9). Tive fãs vindo de longe e de diversas nacionalidades – espanhóis, brasileiros, bolivianos, pessoas da Nicarágua. Nosso espaço comportava de 25 a 30 pessoas e, para minha surpresa, tivemos lista de espera! Mais de 70 pessoas acabaram ficando de fora. Agora, estou montando um grande fã clube aqui na Espanha. Isso é maravilhoso!”.

Assim que voltar para o Brasil, Roberta Miranda pretende entrar em estúdio e fazer uma música inédita. “Que é muito, muito bonita. Além disso, existe meu projeto que eu estou fazendo, de uma label. Os fãs podem aguardar, porque eu não paro nunca e tem surpresas e novidades chegando”, finaliza a cantora.

