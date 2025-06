Ricardo Pereira renova as energias em temporada no Kurotel

Ao lado da esposa, o ator português Ricardo Pereira escolheu o Kurotel, em Gramado, para descansar após as gravações da novela A Herança

O ator Ricardo Pereira e sua esposa, Francisca, aproveitaram os dias de descanso e cuidados no Kurotel, premiado centro de saúde e bem-estar situado em Gramado, no Rio Grande do Sul. Eles embarcaram rumo ao local após um período intenso de trabalho do artista nas gravações da novela A Herança, que é exibida em Portugal. “São 12 horas de gravação por dia, cinco dias por semana. É um trabalho muito coletivo e depende da harmonia do grupo para o sucesso”, afirmou.

Pereira pegou um voo direto entre Lisboa e Porto Alegre pela companhia aérea TAP. “Achei o voo super bom, acima de tudo por ser direto. Com voo direto, você chega ao destino mais rápido, é mais confortável, evita escalas. Então fico muito feliz com essa rota”, disse ele.

Ao chegar no Kurotel, o artista curtiu todos os espaços do hotel, como o SPA, a academia, os exercícios de yoga, a meditação e as massagens. “A gente sempre sentiu que o Kurotel foi um divisor muito importante na nossa vida em família e na forma como a gente tem de olhar para a nossa saúde”, disse ele, e completou: “O Kur é um espaço que promove um descanso, um relaxamento, um olhar para a gente. Mas, acima de tudo, um olhar de prevenção. Eu acho isso fundamental”.

Além disso, ele também fez o DEXA (exame que avalia a composição corporal. "Ele analisa como você está de massa magra e de massa gorda e onde está localizada alguma gordura do seu corpo, inclusive para direcionar algum treino físico adequado. Eu treinei, também, focado nisso. Comparando com exames anteriores, eu adorei, porque eu melhorei muito", afirmou.

Inclusive, ele destacou que a viagem combinou muito com seu estilo de vida. “É muito importante o meu equilíbrio pessoal, minha vida familiar, os meus filhos, a minha mulher, a minha família - todos eles. Esse equilíbrio é muito importante. Eu gosto muito de parar e quase que ‘resetar’. Olhar, fazer essa viagem interna e reajustar o que tem que reajustar e seguir de fato para onde tem que seguir. Isso é muito importante. E aqui [no Kur] eu faço isso”, refletiu.

Ao fim da viagem, Ricardo Pereira refletiu: "Convido todos a virem para esse lugar maravilhoso, que pensa na longevidade, na medicina preventiva, integrativa e na qualidade de vida. A gente tem que parar na vida para olhar para dentro, se reequilibrar. E o Kurotel traz isso com toda a certeza.”

Ricardo Pereira e a esposa, Francisca - Foto: Divulgação

Ricardo Pereira e a esposa, Francisca - Foto: Divulgação

Ricardo Pereira e a esposa, Francisca - Foto: Divulgação

Ricardo Pereira e a esposa, Francisca - Foto: Divulgação

Ricardo Pereira e a esposa, Francisca - Foto: Divulgação

Leia também: Ricardo Pereira exibe as fotos oficiais da renovação de votos com Francisca Pereira