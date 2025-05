Renato Lombardi divide foto rara com a companheira durante passeio em Lisboa

Discreto, o comentarista Renato Lombardi está aproveitando uma viagem especial em Lisboa ao lado da companheira; veja fotos

O jornalista Renato Lombardi está aproveitando cada momento de suas férias! Comentarista da Record TV, o comunicador viajou para Lisboa, em Portugal, em companhia da namorada, Mary Veronica.

Discreto, Lombardi compartilhou com o público alguns registros de sua passagem no local. Em uma das fotos, ele aparece ao lado da companheira durante um passeio do casal ao ar livre. Esbanjando alegria, os dois não pouparam sorrisos para a câmera.

"Eu e ela em Lisboa", escreveu o comunicador na legenda da imagem. Em outras postagens, Renato Lombardi mostrou a visita do casal na pedra dos namorados, em Monsaraz, e na praia de Nazaré.

Encantados com os cliques de Lombardi e Mary Veronica em Lisboa, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos dois nos comentários: "Muito chique esse Lombi", declarou uma seguidora. "Uma feliz férias aos dois, aproveitem", desejou outra. "Lindos, divirtam-se bastante", disse uma terceira.

Renato Lombardi e Mary estão juntos desde 2017. Ela, inclusive, já fez uma aparição nas telinhas da Record para parabenizar o amado em seu aniversário de 82 anos: "Eu agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu, que foi você. Nesse dia, quero que você tenha todas as felicidades e que você seja abençoada cada dia com muita saúde e com muitas alegrias", declarou, na ocasião.

Confira as fotos de Renato Lombardi em Lisboa:

Renato Lombardi perdeu a esposa em 2017

O comentarista Renato Lombardi foi casado com Adélia Adaime Lombardi, falecida em 2017 após lutar por 12 anos contra as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Apesar de ter iniciado o namoro com Mary Veronica no mesmo ano, o comunicador só revelou publicamente a nova relação em 2019.

