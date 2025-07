Renato Albani comemora 40 anos em Mendoza com a noiva

Humorista Renato Albani viaja à Argentina para brindar nova fase da vida em clima de romance e descontração

Renato Albani embarcou para Mendoza, na Argentina, para celebrar com estilo seu aniversário de 40 anos. O humorista, um dos nomes mais queridos da comédia nacional, escolheu o destino conhecido por suas vinícolas e paisagens de tirar o fôlego para comemorar a nova fase ao lado da noiva, Juliana Fructuozo.

“¡Llegamos! Agora só vamos falar em espanhol!”, brincou Albani assim que desembarcou na cidade, já entrando no clima da viagem com o bom humor de sempre.

Nas redes sociais, o casal tem compartilhado os melhores momentos da viagem romântica. E não faltaram experiências incríveis. Logo no primeiro dia, eles fizeram questão de conhecer mais sobre a história local e, claro, brindar com boa gastronomia. “Viemos fazer um menu 10 passos, serão 9 vinhos para harmonizar os 10 pratos”, contou ele, animado com o jantar especial.

Romance e reflexão aos 40

Além dos passeios e dos brindes, a viagem também tem sido um momento de pausa para reflexão. “40 anos você acaba olhando pra trás (la ele) e avaliando os passos dados até aqui”, escreveu o artista. Em um tom sincero e cheio de gratidão, ele ainda completou: “Vejo que errei muito, mas mais acertei que errei. E dos erros eu saí sempre mais forte e mais esperto”.

Para ilustrar a nova fase, Albani compartilhou uma imagem que ele mesmo definiu como simbólica: “Meti logo essa foto de tiozão olhando pro pássaro pra dizer que agora a fase é essa. Oficialmente sou um tiozão de respeito e lutei pra chegar até aqui”.

Pausa na agenda para aproveitar a vida

Em meio aos preparativos para o casamento, o casal aproveitou a folga da agenda de shows para viver momentos de tranquilidade e conexão. Com charme, leveza e companheirismo, Renato e Juliana estão fazendo das férias um verdadeiro brinde à vida. E, para os fãs, fica a certeza de que o bom humor do artista segue firme — agora temperado com vinho argentino e novas reflexões.

Juliana Fructuozo e Renato Albani - Foto: Arquivo Pessoal