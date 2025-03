Regiane Alves se derrete ao realizar sonho dos filhos: 'Vale qualquer esforço'

Mãezona! A atriz Regiane Alves desembarcou com os dois filhos em Londres para realizar um grande sonho dos herdeiros; veja fotos da viagem

Regiane Alves está aproveitando cada segundo de suas férias em família! Nos últimos dias, a atriz desembarcou em Londres, na Inglaterra, junto com os dois filhos, João Gabriel, de 10 anos, e Antônio, de 8, para realizar um grande sonho dos herdeiros: conhecer estádios de futebol.

Por meio das redes sociais, Regiane compartilhou alguns registros de momentos marcantes da viagem especial ao lado dos meninos. Esbanjando alegria, a artista não esconde a emoção em poder proporcionar o passeio aos pequenos.

Nas imagens publicadas pela famosa, o trio aparece em estádios como Anfield, do Liverpool, Emirates, do Arsenal, e New Tottenham, do Tottenham Hotspur Football Club. "Pedido feito de filhos, sonho realizado! Ver a carinha deles olhando o mundo pela primeira vez vale qualquer esforço", escreveu a atriz na legenda de uma das postagens.

Encantados com as fotos do passeio turístico de Regiane com os filhos, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários e fizeram questão de elogiar a grande mãe que a atriz se tornou. "Você, essa mãezona, que acompanha e topa tudo, é lindo de ver!", declarou uma seguidora.

"Você é uma mãe maravilhosa, te admiro muito", disse outra. "Que esses grandes momentos se repitam várias vezes", falou uma terceira. Os dois filhos de Regiane Alves são frutos de seu antigo casamento com o cineasta João Gomez, herdeiro da veterana Regina Duarte.

Vale lembrar que o ex-casal anunciou publicamente o fim do casamento em 2018, após quase 8 anos de união. Atualmente, o filho caçula de Regina Duarte é casado com a atriz Talita Younan, com quem tem uma filha chamada Isabel.

Confira as fotos da viagem de Regiane Alves com os filhos:

Regiane Alves relata emoção em estreia do filho como ator

Ao que tudo indica, a família de Regiane Alves ganhará um novo artista! Em outubro de 2024, a atriz usou as redes sociais para compartilhar com o público trechos da atuação do filho mais velho, João Gabriel, de 10 anos, em uma peça de teatro.

O menino, fruto do antigo casamento de Regiane com o diretor João Gomez, filho caçula da também atriz Regina Duarte, fez sua estreia como ator nas obras infantis 'O mágico de Oz' e 'Feiurinha'. As duas famosas, inclusive, marcaram presença na plateia do espetáculo; confira detalhes!

