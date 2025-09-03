Quem é quem na viagem de Virginia Fonseca? Ela foi para a Europa só com amigos

Longe dos filhos, a influenciadora digital Virginia Fonseca está na Europa só com amigos para uma viagem de amigos. Saiba quem é quem

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou o início do mês de setembro para fazer uma eurotrip só com os amigos. Ela deixou seus 3 filhos sob os cuidados das avós em Goiânia, Goiás, e embarcou rumo a Madrid, na Espanha, com alguns amigos fiéis em um jatinho particular luxuoso.

Virginia viajou na companhia de Hebert Gomes, Rafa Uccmann, Nikolas Miguel, Duda Freire e Lucas Guedez. Saiba quem é quem na viagem:

Hebert Gomes é o braço direito de Virginia. Os dois são amigos há muitos anos e ele trabalha como assessor dela. Ele a acompanha em compromissos profissionais e até já morou na mansão dela antes de comprar seu próprio apartamento. Inclusive, ele é padrinho de José Leonardo, filho caçula dela.

Rafa Uccmann é influenciadora digital, com mais de 11 milhões de seguidores. Ela costuma compartilhar conteúdo sobre sua rotina e viagens. Ela é amiga de Virginia há alguns anos e sempre participar de momentos de celebração ao lado da influencer.

Nikolas Miguel é o cabeleireiro de Virginia. Ele cuida dos fios da estrela durante viagens e momentos especiais. Tanto que, na viagem, ele é o responsável por deixá-la impecável para os passeios e jantares especiais.

Duda Freire também é influenciadora digital e é muito próxima de Virginia desde que ela se separou de Zé Felipe. As duas já foram vistas juntas em várias situações nos últimos meses. Tanto que a proximidade delas chegou a levantar suspeitas de um suposto affair, mas nada foi concretizado.

Por fim, Lucas Guedez também é influenciador digital e é um grande amigo de Virginia. Ele trabalha com ela no programa Sabadou, do SBT, e é um dos tios favoritos dos filhos da amiga. Sempre que está na mansão dela, ele está rodeado pelas crianças para brincar com elas e se divertir.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia (@virginia)

Rumores sobre Virginia em Madrid

Virginia Fonseca desembarcou em Madrid na noite desta segunda-feira, 1º, e voltou a movimentar as redes sociais. A apresentadora e influenciadora, de 26 anos, foi vista jantando com Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, segundo apuração do Portal LeoDias, o que reacendeu os rumores sobre um possível romance entre os dois.

Virginia e Vinícius vêm se encontrando de forma reservada, mantendo um clima de proximidade em sigilo. A situação ganhou ainda mais força após a influenciadora receber flores logo pela manhã, supostamente enviadas pelo jogador. O momento foi registrado e rapidamente viralizou nas redes.

Até o momento, nem Virginia nem Vini Jr. se pronunciaram sobre a suposta relação. A assessoria da influenciadora afirmou que “não comenta a vida pessoal” de Virginia e que a viagem faz parte de um roteiro pela Europa ao lado de amigos. Já a equipe de comunicação do jogador não emitiu nota oficial.

Os rumores, no entanto, não são novos. Em julho, Virginia confirmou durante o programa Sabadou com Virginia, do SBT, que participou da festa de aniversário do jogador, no Rio de Janeiro. Na época, a revelação gerou burburinho entre os fãs e aumentou as especulações sobre a relação.

Leia também: Virginia Fonseca revela que foi à festa de Vini Jr: 'Minha última ressaca'