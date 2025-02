Preta Gil aposta em look confortável para viajar no Carnaval

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para compartilhar o look de sua viagem a Salvador. Veja o clique!

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para compartilhar seu aerolook. A artista, que recebeu alta hospitalar neste mês após quase dois meses de internação para a remoção de seis tumores em uma cirurgia que durou cerca de 21 horas, embarcou para curtir o Carnaval de 2025 em Salvador.

Em seu perfil, ela mostrou que estava no carro a caminho do aeroporto. "Tô indo", disse. Em seguida, exibiu o look confortável escolhido para a viagem: uma camiseta branca com a palavra "Bahia", calça preta e tênis. Por fim, compartilhou um registro da janela do avião após embarcar.

Preta Gil mostra look antes de viagem (Reprodução/Instagram)

Flora Gil celebra presença de Preta Gil no carnaval

Nesta quarta-feira, 26, Flora Gil confirmou que Preta Gil estará no Carnaval de 2025 em Salvador, de acordo com informações do site Alô Bahia. “Vocês acompanharam a luta da Preta e ela vem pra Bahia. Com isso, eu já ganhei o Carnaval. Ela vindo pra cá, sair de São Paulo, pegar um avião e vir pra cá… A Preta estar aqui na Bahia, podendo estar aqui no camarote, não sei se todos os dias, isso é importante porque faz com que a gente trabalhe com mais felicidade“, relatou Flora.

A empresária expressou o alívio da família ao saber da recuperação de Preta. “A gente vem de um ano com uma turbulência com a saúde da Preta e agora me dá um alívio quando eu penso assim: 'Preta está chegando'. Vem como um bálsamo para mim. Aqui é o lugar que ela mais gosta no mundo, a Bahia", comentou Flora. "E para ela ter a animação de dizer 'estou melhorando, vou para a Bahia, para o Carnaval. Vou para a Bahia ver meu pai estrear na Fonte Nova, no dia 15’. Isso é uma força, um bálsamo para mim, cheio de esperança e alegria”, concluiu ao veículo.

