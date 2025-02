Após curtirem alguns dias no Texas, nos EUA, Poliana Rocha revela novo destino de viagem de férias com Leonardo fora do Brasil; veja

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, revelou o novo destino da viagem de férias que estão fazendo. Após começarem no Texas, nos EUA, a empresária compartilhou nesta terça-feira, 18, que pegaram um avião para Las Vegas.

Chegando ao local, a mãe de Zé Felipe mostrou a vista que eles têm do quarto do hotel e, depois, que foram a um cassino jogar. "Gente, olha a vista do hotel, que coisa mais linda, falo que é um privilégio tá aqui, agradecer a deus por esse momento", publicou.

Em seguida, Poliana Rocha falou sobre se divertirem jogando. "Hotel tem as maquininhas e é claro que nós vamos jogar, mas a gente só joga com a maquininha, a gente não joga pra perder muito não", postou um pouco do que estão fazendo por lá.

Antes de irem para Las Vegas, a esposa do sertanejo compartilhou outros momento com Leonardo no Texas. Por lá, o famoso surpreendeu ao amada ao querer ir ao supermercado fazer uma compra noturna para adquirir bananas.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha mostrou outro momento divertido do amado fora do Brasil. Na ocasião, o artista andou pela primeira vez de carro de aplicativo, coisa que ele não faz em Goiânia porter seus carros, motoristas e outros transportes.

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Na quarta-feira, 05, alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo e deu mais detalhes.

