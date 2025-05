Patricia Abravanel mostra viagem em família e revela curiosidade do caçula

Em sua rede social, Patricia Abravanel mostra fotos de viagem só com o marido e os três filhos e conta curiosidade do herdeiro mais novo

A apresentadora Patricia Abravanel compartilhou fotos da última viagem que fez com sua família. Na postagem em sua rede social, a famosa contou que aproveitou o feriado para viajar apenas com o marido, o político Fábio Faria, e os três filhos, Pedro, Jane e Senor.

Nos registros, a herdeira de Silvio Santos apareceu curtindo o momento de folga com eles na praia e em resturantes. A comunicadora então comentou sobre a experiência de vivenciar os dias apenas com seus amados.

"Às vezes, tudo que eu preciso está bem aqui: no sorriso dos meus filhos, no abraço do Fabio, no simples estarmos juntos só nos 5. Com eles meu coração encontra paz, minhas forças se renovam e me surpreendo com a bondade e misericórdia de Deus", escreveu ela.

“Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor por todo sempre.” Obrigada Jesus", colocou a apresentadora um trecho da Bíblia, os ‭‭Salmos‬ ‭23‬:‭6‬.

Em seguida, ela contou uma curiosidade sobre seu filho caçula. "(Sim, o meu pequeno é uma figurinha. Faz tudo ao contrário do que peço, tenho que me controlar para não rir e ser firme para disciplinar.)", fez o parênteses.

