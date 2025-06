Marina Ruy Barbosa abre álbum de fotos da viagem à França: ‘De volta’

A atriz Marina Ruy Barbosa compartilha nas redes sociais registros de sua última viagem à França e recebe chuva de elogios; confira!

Nesta terça-feira, 10, Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns registros de sua recente viagem à França. Além de receber muitos elogios pelos fios loiros, a atriz chamou atenção pela elegância nos looks e aproveitou para exibir belas paisagens do destino.

"De volta à França, novamente e novamente", escreveu a atriz na legenda da publicação.

A atriz surgiu com um vestido de renda transparente em algumas fotos, posando em frente ao espelho e durante uma festa. Marina também publicou um clique no torneio de tênis de Roland Garros, onde marcou presença ao lado de Rodrigo Santoro.

Nos comentários, a artista foi cercada de elogios. A amiga e também atriz Giovana Cordeiro escreveu: “Ne [não é] possível…”. “Linda linda”, comentou uma seguidora. Já outro fã destacou: “A tranquilidade de ser linda com todos os cabelos! Perfeita, impecável”.

Confira as fotos da viagem compartilhadas por Marina Ruy Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Festival de Cinema de Cannes

O que parecia apenas mais um momento glamouroso no tapete vermelho de Cannes acabou levantando um debate importante: até onde vai a pressão estética sobre as mulheres? Marina Ruy Barbosa chamou atenção no Baile da amfAR, na França, não só pelo novo visual com fios loiros, mas pelos braços visivelmente roxos e veias saltadas no ombro.

A imagem circulou rapidamente nas redes, despertando dúvidas e preocupação. O motivo foi revelado logo depois: o vestido assinado por Olivier Rousteing, da grife Balmain, pesava mais de 15 quilos. Isso mesmo, mais de 15 quilos sobre o corpo da atriz. Mas o que esse tipo de sacrifício revela sobre a sociedade?; confira mais detalhes!

Leia também: Atual do ex de Marina Ruy Barbosa reage aos boatos de ‘trabalho' para reatar o romance