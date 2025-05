Marcus Buaiz mostra detalhes de viagem à terra natal de Isis Valverde: 'Especial'

O empresário Marcus Buaiz compartilhou registros do final de semana que passou na companhia da esposa, a atriz Isis Valverde

O empresário Marcus Buaiz usou as redes sociais neste domingo, 25, para compartilhar registros do final de semana que passou em Aiuruoca, em Minas Gerais, na companhia da esposa, a atriz Isis Valverde. Na publicação, ele contou que ficou encantado com o município mineiro, que é o local onde a artista nasceu.

Nas imagens, ele mostrou momentos em que aparece na companhia da família, tomando um banho de cachoeira e também coladinho com a atriz, além de fotos das paisagens. "Não é só o lugar — é a energia, a força da terra, o silêncio que fala. Conexão com o que importa: família, tempo presente, paz. Foi um final de semana especial. Um dos lugares mais marcantes que eu conheci nos últimos tempos: Aiuruoca", escreveu Marcus ao compartilhar os registros.

Na legenda da publicação, Isis escreveu: "Coisa linda da minha vida". E outros internautas elogiaram os registros. "Casal belíssimo", falou uma. "Casal lindo e abençoado, que Deus os conserve sempre assim, unidos", disse outro. "Minas Gerais é lindo demais", comentou uma terceira pessoa.

Veja as fotos:

Cerimônia de Casamento

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram em uma cerimônia intimista em Jarinu, no interior de São Paulo, no início de maio. O casamento contou com a presença de vários famosos, entre eles, a atriz Sophie Charlotte, o apresentador Marcio Garcia e a sua esposa, Andréa Santa Rosa, o ator Fabrício Boliveira e o DJ Felipe Mar.

Para a cerimônia, Isis surgiu usando um vestido da grife britânica Vivienne Westwood. Segundo à Vogue, o modelo foi inspirado na icônica noiva com os olhos vendados do desfile primavera-verão 1997, da coleção Vive La Bagatelle, e tem um véu em tule com acabamento em renda. Já Marcus escolheu um terno azul-claro. Confira mais detalhes!

