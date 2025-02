Marcus Buaiz curte viagem com o filho mais velho: 'Colecionando momentos'

O empresário Marcus Buaiz viajou para a Bahia com o filho mais velho, José Marcus, e compartilhou fotos dos lugares que eles visitaram

Marcus Buaiz usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para compartilhar algumas fotos da viagem que fez com o filho mais velho, José Marcus, de 13 anos.

O empresário viajou com o herdeiro para a Bahia e mostrou imagens de alguns lugares que eles visitaram. "Viagem inesquecível com meu filho, José Marcus. Só nós dois, pai e filho, desbravando a Bahia e colecionando momentos emocionantes e especiais. Cada instante ficará para sempre no coração. Te amo! Axé", escreveu o marido da atriz Isis Valverde na legenda.

O post recebeu diversos comentários. "Que massa", disse uma seguidora. "Excelente pai, sempre ao lado dos filhos", falou outra. "Que legal! Que Senhor do Bonfim abençoe e proteja vocês", comentou uma fã. "Que lindos!!! Sucesso, bênçãos e vitórias pra vocês", escreveu mais uma.

Além de José Marcus, Marcus Buaiz também é pai de João Francisco, de 10 anos. Os dois são frutos de seu antigo relacionamento com a cantora Wanessa Camargo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Buaiz (@marcusbuaiz)

Isis Valverde ganha declaração do marido em data especial

Dia de festa na casa de Isis Valverde! No dia 17 de fevereiro, data em que a atriz completa 38 anos de vida, o empresário Marcus Buaiz, marido da famosa, a surpreendeu com uma declaração emocionante de aniversário.

Por meio das redes sociais, o companheiro de Isis publicou uma sequência de fotos marcantes e destacou o quanto é apaixonado por ela. "Hoje celebro a dádiva que é ter você na minha vida. Cada instante ao seu lado é um lembrete da força, autenticidade e amor que você irradia. Você transforma desafios em conquistas, iluminando o caminho de todos que têm o privilégio de compartilhar essa jornada com você", escreveu em um trecho. Veja o post completo!

Leia também: Saiba qual é o item mais caro na lista de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz