Marcus Buaiz compartilha registro romântico da lua de mel com Isis Valverde

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz, embarcaram nesta quinta-feira, 5, para a lua de mel e estão aproveitando uma temporada pela Europa

A atriz Isis Valverde e o marido, o empresário Marcus Buaiz, embarcaram nesta quinta-feira, 5, para a lua de mel e estão aproveitando uma temporada pela Europa, mais especificamente na Itália . Após compartilharem fotos das paisagens, ele mostrou que foram recepcionados com uma homenagem romântica.

Na imagem compartilhada nas redes sociais, aparece uma mesa decorada para celebrar uma lua de mel. Sobre ela, há um bolo coberto com calda de chocolate, decorado com flores e frutas, além de lascas de chocolate branco.

O bolo foi colocado em cima de uma base espelhada onde foi escrito: “Happy Honeymoon” (em português, "Feliz Lua de Mel") acompanhado de um desenho de coração. Ao lado do doce, foi adicionado pétalas de rosa vermelha e um porta-retrato com uma foto do dia do casamento dos pombinhos.

Mais cedo, foi a vez de Isis Valverde compartilhar alguns registros da viagem especial. Após chegar ao aeroporto, ela mostrou que os dois aguardaram o embarque em uma sala VIP, onde foram recebidos com taças de champanhe. Em seguida, compartilhou um registro do trajeto do voo e, horas depois, revelou a chegada ao destino com fotos do local. Veja!

Ainda nesta quinta, os dois foram clicados juntos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na ocasião, os dois foram vistos juntos dentro de um veículo. Isis usava óculos escuros. Mais cedo, ela publicou uma foto de sua bolsa nos stories de seu perfil no Instagram e escreveu: "Honeymoon mode on" (Lua de Mel modo ativado).

Lua de mel Isis Valverde e Marcus Buaiz — Foto: Reprodução/Instagram

Por que Isis Valverde e Marcus Buaiz demoraram para curtir a lua de mel?

Os recém-casados permaneceram no Brasil por compromissos profissionais. Marcus Buaiz estava dedicado à divulgação de seu livro, 7 Leis da Conexão, lançado no fim de abril em São Paulo. Já Isis Valverde cumpriu uma agenda de trabalho antes da viagem, que incluiu compromissos no Rio de Janeiro.

Leia também: Marcus Buaiz faz declaração apaixonada para Isis Valverde: 'Te amar é escolha'