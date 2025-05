Malvino Salvador abre álbum de fotos de viagem em família para a Bahia

O ator Malvino Salvador encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos da viagem que fez com a mulher e os filhos

Malvino Salvador chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 8, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família.

O ator viajou para a Bahia ao lado da mulher, Kyra Gracie, e dos três filhos deles, Ayra, de 10 anos, Kyara, de oito, e Rayan, de quatro, e mostrou alguns lugares que eles visitaram. "Bahia em muitas versões! Família, nosso bem maior. E muita energia positiva pra recarregar o corpo e a mente!", escreveu o artista na legenda.

A publicação recebeu diversas curtidas e comentários. "Crianças lindas", disse uma seguidora. "Que lugar lindo! Linda família", escreveu outra. "Família linda e abençoada", comentou uma fã. "Que Deus mantenha essa família unida e feliz!", falou mais uma.

Além dos três filhos com Kyra Gracie, Malvino Salvador também é pai de Sofia, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Confira:

Malvino Salvador relembra início difícil em São Paulo

O ator Malvino Salvador aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou uma foto de 23 anos atrás, quando resolveu deixar sua vida em Manaus para se mudar para São Paulo com o intuito de novas oportunidades de emprego.

Por ser recém-chegado na cidade, o famoso não tinha uma moradia e muitas condições para ter as coisas. O artista então mostrou o clique de quando estava sentado em um colchão no chão e comendo tirinhas de frango frito, acreditando que sua situação mudaria.

"Essa foto carrega um significado imenso para mim. Foi registrada na primeira semana em que finalmente consegui, após três meses vagando de casa em casa, me estabelecer em um lar. Minha chegada a São Paulo, em 2001, foi marcada por desafios. Eu, que vinha de uma vida confortável e segura em Manaus, sabia que teria que sair da minha zona de conforto para perseguir meus sonhos. No fundo, quando acreditamos em nós mesmos e na nossa capacidade de enfrentar as adversidades, por mais difíceis que sejam, sabemos que somos capazes de superá-las", falou ele. Veja o post completo!

