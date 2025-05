Maíra Cardi posta foto de viagem com Thiago Nigro e detalhe rouba a cena: 'Aparecendo'

A coach Maíra Cardi compartilhou registros da viagem pelo Egito ao lado do marido, Thiago Nigro, e um detalhe chamou a atenção dos internautas

A coach Maíra Cardi usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 23, para compartilhar registros de sua viagem com o marido, o influencer Thiago Nigro, pelo Egito. Grávida de seu terceiro filho, ela posou com um vestido que evidenciou sua barriguinha, que chamou a atenção dos internautas.

Ao compartilhar os registros nos pontos turísticos do destino, ela contou que o local foi fechado apenas para ela e o parceiro. "Ontem aconteceu algo ÚNICO, o Egito fechou as pirâmides apenas para nós, para nos proporcionar algo mais que mágico! Uma viagem ÚNICA, inexplicável, inenarrável, nada que possamos escrever descreve o que estamos vivendo — e com a companhia certa que faz valer tudo. Egito só para nós, um jantar nas pirâmides ao pôr do sol", escreveu Maíra na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, seguidores não deixaram de comentar sobre o crescimento da barriga de Maíra, que está grávida de cinco meses e espera uma menina. "A barriguinha aparecendo", falou uma. "Tem nenem aparecendo ,que legal", falou outra. "É incrível como a magia da gestação deixa a mulher tão bonita", elogiou uma terceira pessoa.

Como foi o anúncio da gravidez?

Ela deu a notícia para os fãs no final de abril por meio de posts nas redes sociais. Na publicação, ela registrou a reação do marido, Thiago Nigro, quando contou a novidade para ele. "O vídeo de hoje vai começar nesse pôr do sol das Bahamas para a gente anunciar o nosso baby novo”, disse ela, deixando o marido em choque com a notícia.

Logo depois, ela escreveu no vídeo: "Estamos grávidos. Esse vídeo foi gravado no dia que descobri, estávamos nas Bahamas. Essa foi a reação do Thiago no momento em que eu contei. Eu queria registrar esse momento único nesse pôr do sol também único”.

Vale lembrar que Maíra já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6 anos.

