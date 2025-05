Mãe de Virginia Fonseca mostra fotos de primeira viagem com o namorado

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, mostrou algumas fotos de sua primeira viagem ao lado do namorado Danilo Nascimento

Em suas redes sociais, Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Recentemente, ela curtiu uma viagem romântica ao lado do namorado Danilo Nascimento. O casal curtiu alguns dias de descanso em Pirenópolis, em Goiás.

Nesta quarta-feira, 7, Margareth publicou diversas fotos em que aparece curtindo momentos de muito amor com Danilo. Os dois, inclusive, surgiram se divertindo em uma piscina.

"Colecionando momentos juntos, nossa primeira viagem a dois, foi leve, divertida, romântica e deliciosa, sua companhia maravilhosa. Momentos para ficarem guardados em nossas memórias porque serão inesquecíveis. Amei cada momento. Escolhemos o lugar perfeito para este dias. Obrigada, meu lindo", escreveu ela na legenda da publicação.

Declaração

O amor está no ar! Margareth Serrão foi surpreendida pelo namorado, Danilo Nascimento, mais conhecido como Danilo Sanfoneiro, com uma declaração bastante romântica. Recentemente, o músico compartilhou em suas redes sociais uma foto recente do casal e aproveitou para ressaltar o quanto é feliz ao lado da companheira.

O registro escolhido por Danilo foi feito durante o casamento de Samara Pink e Thiago Stabile, sócios de Virginia Fonseca - filha de Margareth. No clique, o casal aparece com looks combinando em tom de azul.

"Viver não é a mesma coisa que estar vivo… momentos maravilhosos ao seu lado que serão inesquecíveis! Obrigado por você existir e fazer parte da minha vida", escreveu o namorado de Margareth Serrão na legenda da postagem.

Encantados com a homenagem de Danilo Sanfoneiro, diversos internautas fizeram questão de deixar mensagens carinhosas aos dois nos comentários. "Lindos, que Deus continue abençoando grandemente e os protegendo!", desejou uma seguidora. "Felicidades, união e muito amor para vocês!", disse outra.

Vale lembrar que Margareth Serrão e Danilo Sanfoneiro assumiram publicamente a relação em fevereiro deste ano. O músico, no entanto, já era conhecido da família de Virginia Fonseca há algum tempo.

