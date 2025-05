Mãe de Virginia Fonseca curte viagem romântica com o namorado

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, celebrou a primeira viagem apenas com o namorado, o cantor Danilo Nascimento

Margareth Serrão, mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para celebrar a primeira viagem a dois com o namorado, o cantor Danilo Nascimento.

Em seu perfil, ela compartilhou uma foto com o amado e contou que eles estavam em Pirenópolis, em Goiás. "Primeira viagem a dois. Memórias que serão para vida, e que venham muito mais", escreveu Margareth na legenda.

O post recebeu vários elogios. "Lindos, aproveitem", disse uma seguidora. "Lindos, Deus abençoe essa união, que redobre essa 'conexão'", desejou outra. "Casal lindo demais", falou uma fã. "Merecem toda felicidade do mundo", comentou mais uma.

Margareth e Danilo assumiram publicamente a relação em fevereiro deste ano. Em março, ela ganhou uma declaração do amado nas redes sociais. Na ocasião, o cantor postou uma foto em que ele e a namorada tiraram no casamento de Samara Pink e Thiago Stabile e se declarou. "Viver não é a mesma coisa que estar vivo… momentos maravilhosos ao seu lado que serão inesquecíveis! Obrigado por você existir e fazer parte da minha vida", disse ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Virginia mostra presente que ganhou do namorado da mãe

O aniversário de Virginia Fonseca foi no dia 6 de abril e a influenciadora digital ganhou vários mimos de seus amigos e familiares. Inclusive, o namorado de Margareth Serrão, o sanfoneiro Danilo Nascimento, deu um presente para ela na ocasião.

Em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde fez as comemorações para seus 26 anos, a apresentadora do SBT recebeu flores do amado da mãe. No meio do buquê, além das flores, ainda tinham alguns doces. "Mais presente! Obrigada Danilo Sanfoneiro", escreveu a esposa de Zé Felipe ao marcar o companheiro de Margareth na publicação. Veja o presente!

