Mãe de Virginia Fonseca curte viagem com o filho: 'Celebrando a vida'

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, contou que viajou para a Bahia para comemorar o aniversário do filho, William Gusmão

Margareth Serrão viajou para a Bahia para comemorar o aniversário do filho, William Gusmão. A mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou fotos da viagem, que contou com a presença de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, e também parabenizou o herdeiro,

Na primeira postagem, ela aparece ao lado do filho durante o momento de lazer e prestou uma homenagem especial. "Celebrando o niver do meu filhão. Parabéns! Que Deus continue abençoando sempre sua vida, ilumine seus passos e proteja os caminhos. Muita saúde, amor, paz, felicidade, sabedoria, fé, sucesso. Te amo muito filho. Feliz aniversário", declarou ela.

Depois, Margareth abriu o álbum de fotos da viagem especial com sua família. Nos registros, ela aparece de biquíni, enquanto aproveita o local. "Viver é diferente de está vivo. Estamos na Bahia celebrando a vida do meu filho", disse a sogra do cantor Zé Felipe na legenda.

Mãe de Virginia pede apartamento e surpreende com motivo

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, surpreendeu ao revelar o que deseja ganhar de Dia das Mães. A influenciadora digital se gravou perguntando o que ela gostaria de ganhar na data especial e ficou surpresa com a resposta dela.

"Na verdade, na verdade, o que eu estou precisando, você sabe... Na verdade, não é pra mim é pra ela mesma, porque às vezes chega visita aqui e não tem como receber na sua casa, lá em Goiânia, aí acho que ela tem que comprar um apartamento lá em Goiânia e eu usar o apartamento de vez em quando para receber meus amigos de final de semana, fazer um jantarzinho", tentou se justificar. Saiba mais!

